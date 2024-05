Śpiewający protest przeciwko rzezi żywotników na Plantach. Mieszkańcy nie chcą wycinki starych tui

Tuje na Plantach. Starych drzew się nie przesadza

- Zamierzam oddać Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku (za "Drogę 816"), jeśli Miasto wytnie Aleję Zakochanych. Napisałem list w tej sprawie do Pana Prezydenta Truskolaskiego i wysłałem do podlaskich mediów. Aleja rośnie w parku Planty, tworzy ją 31 żywotników z których 28 może jeszcze żyć co najmniej pół wieku, a 24 zostały zgłoszone do objęcia ochroną pomnikową. Ja też, tak ja wielu innych, całowałem się w cieniu tych nieomal 100 letnich drzew. Rewitalizacja/rewaloryzacja Parku prowadzona jest na podstawie projektu, który powstał prawie 20 lat temu (sic!). Jakby zapomnieli że tak bardzo zmienił się klimat, że projektom rewitalizacji powinny przyświecać już inne cele (cień, retencja, sędziwe drzewa, powierzchnia biol. czynna) niż tylko mieszczańskie marzenia o czystości i "porządku". Rewitalizatorzy posiłkują się powierzchowną i wewnętrznie sprzeczną "ekspertyzą" dendrologiczną, z której wynika np., że niektóre drzewa mają "porządną koronę", inne nie.