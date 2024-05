Pieczurki jak Ciechocinek. Na białostockim osiedlu stanęła tężnia solankowa. Wkrótce otwarcie.

Po siłowniach pod chmurką w białostockich budżetach obywatelskich pojawił się kolejny projekt „typowy”. Tym razem są to tężnie.

Do tej pory białostoczanie, którzy chcieli skorzystać z tężni musieli jechać do Supraśla czy Choroszczy.

Tężnia na Pieczurkach. Z budżetu obywatelskiego

Teraz to się zmienia.

-Te konstrukcje z drewna i gałęzi tarniny zwiększają stężenie soli w solance poprzez jej częściowe odparowanie. W tak powstałym mikroklimacie można się inhalować, co ma znaczenie w profilaktyce i leczeniu m. in. schorzeń górnych dróg oddechowych czy zapalenia zatok. Koszt tej inwestycji, realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego, to prawie 600 tys. zł.