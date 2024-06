Pieczurki zostały kurortem. Pierwsza białostocka tężnia solankowa już działa

Tężnia na Pieczurkach stanęła w sąsiedztwie osiedlowego kompleksu sportowego. Znajduje się na końcu ulicy Pieczurki, obok domów jednorodzinnych. To nieduży obiekt, wzorowany na tężniach choćby z Ciechocinka. Woda ma sączyć się w nim po tarninie w dni powszednie od godziny 12.00 do 19.00 zaś w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 20.00.