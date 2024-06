Zarzuty podlaskiej prokuratury dla członków grupy przestępczej przemycającej narkotyki z Maroka i Ekwadoru

- W toku dotychczasowego postępowania ustalono, że na terenie Hiszpanii dochodziło do załadunku na polskie samochody półciężarowe i ciężarowe znacznych ilości narkotyków - od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów, które następnie były transportowane do innych krajów celem dalszej dystrybucji - wyjaśnia prokurator Nowak.