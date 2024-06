Wasilkowskie Centrum Seniora zostało oficjalnie otwarte. Już wkrótce ruszą w nim pierwsze zajęcia

W środę (19 czerwca) przy budynku przy ul. Białostockiej 32 w Wasilkowie zebrali się starsi mieszkańcu miasta i gminy. Okazją do spotkania było uroczyste otwarcie miejsca, w którym już wkrótce spotykać się będą znacznie częściej. Tym miejscem jest Wasilkowskie Centrum Seniora.

Mieści się ono w budynku "starej poczty", który został gruntownie przebudowany przez gminę. Wyremontowała go od wewnątrz i z zewnątrz.

- To wyjątkowy, w pewien sposób historyczny dzień. Obiekt, obok którego się znajdujemy, jest bowiem świadkiem długiej, ponad stuletniej historii. Mieściła się tu kiedyś poczta, mieścił się komisariat. Dziś z olbrzymią dumą i radością przychodzi mi ten obiekt otwierać - mówił podczas uroczystości Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa. - Będzie to miejsce do wzajemnych spotkań, integracji i budowania relacji. Jestem przekonany, że ten obiekt będzie tętnił życiem i będzie pełen radości. Że będzie pozwalał na to, by ta nieco późniejsza młodość mogła być wyjątkowa.