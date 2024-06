Jest skarga na zgodę konserwatora zabytków, by z Alei Zakochanych wyciąć wszystkie wiekowe tuje

Chodzi o ciąg drzew, które spełniają kryteria, by stać się pomnikami przyrody. Co podnoszą obrońcy żywotników taka aleja byłaby ewenementem i atrakcją, która wyróżniałaby Białystok.

Ale 13 maja miejski konserwator zabytków wydał zgodę na wycięcie drzew. Wcześniej stowarzyszenie Okolica wnioskowało o to, by uznać je za stronę w toczącym się postępowaniu. Tak się nie stało.

Wycinka tuj na Plantach. Skarga do kolegium

Stowarzyszenie Okolica podnosi, że 26 kwietnia złożyło wniosek, by uczestniczyć w procesie wydawania pozwolenia na wycinkę. Do chwili składania skargi do SKO nie dostało odpowiedzi na ten wniosek. Za to pojawiła się zgoda na wycinkę.