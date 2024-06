Po wielomiesięcznej przerwie wznowiono budowę kładki nad rzeką Białą. Z os. Sienkiewicza do centrum. Mieszkańcy nie chcą wycinki drzew

Kładka jest potrzebna, ale obawiamy się, że aby powstała, mogą zostać wycięte największe i najpiękniejsze drzewa po stronie parku. Byłaby to największa strata. W czasach narastających temperatur takie działania są nierozważne. Wycięcie tych drzew również odsłoniłoby część balkonów, co zwiększyłoby nagrzanie mieszkań. Już teraz część jest zakrywanych zasłonami i płachtami, gdy są upały - napisali do redakcji zaniepokojeni mieszkańcy bloków przy ul. Jurowieckiej

Budowa kładki nad rzeką Białą w Białymstoku