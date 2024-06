Jagiellonia Białystok. Trzeba się szykować na wyprawę do Helsinek, bo FK Poniewież zbiera straszne baty Wojciech Konończuk

Trenerzy Adrian Siemieniec (z lewej) i Rafał Grzyb mogą spoglądać bardziej w stronę Helsinek niż Poniewieża jagiellonia.pl Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Jagiellonia Białystok w 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zmierzy się pod koniec lipca ze zwycięzcą pary FK Poniewież - HJK Helsinki. Na razie wszystko wskazuje na to, że Żółto-Czerwoni wybiorą się do Finlandii, bo litewski zespół w swojej ekstraklasie gra katastrofalnie i właśnie spadł na ostatnie miejsce w tabeli.