Budowa węzła intermodalnego. Miasto Białystok odda prawie 700 tys. Po pieniądze może sięgnąć każdy. Musi tylko okazać jedną rzecz

To pokłosie budowy węzła intermodalnego. Największa inwestycja droga w mieście została ukończona w pierwszej dekadzie maja wraz z oddaniem tunelu pieszo-rowerowego pod torami stacji PKP Białystok. Oprócz niego na węzeł intermodalny składają się:

przebudowa ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej

nowe centrum przesiadkowe

przebudowa ulicy Kolejowej i Zwycięstwa.



W ramach zadania zakupiono też 20 autobusów niskoemisyjnych. Cała inwestycja kosztowała w sumie 212 mln złotych, w tym większość - 85 proc. - to unijne dofinansowanie (154,6 mln). Już po jej zakończeniu miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie terenu przy wejściu do tunelu, gdzie kiedyś stały pawilony Centrum Handlowego Park. Nikt jednak nie zgłosił do przetargu.