Dojazd do kościoła św. Rocha i Spodków w Białymstoku. Miasto kupiło działkę pod drogę. Prawie 1,5 miliona poszło na odsetki OPRAC.: wal

Teren, na którym od lat planowano wybudować drogę dojazdową do kościoła św. Rocha od ulicy św. Rocha (widok od strony wiaduktu). Mogłaby też prowadzić do Spodków

Za ponad 4,1 mln złotych miasto kupiło działkę na tyłach kościoła św. Rocha. Na budowę dojazdu do świątyni i Spodków. Z tej kwoty prawie półtora miliona to odsetki, których zapłatę nakazał sąd prawomocnym wyrokiem. Wcześniej władze Białegostoku podjęły próbę zmiany prawa miejscowego, by nie płacić żądanej przez właścicieli kwoty wykupu nieruchomości. Twierdziły, że nie mają na nią pieniędzy. Ostatecznie dojazd i tak powstanie razem z przebudową ul. św. Rocha. Za pieniądze z Polskiego Ładu.