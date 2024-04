Zielone światło do budowy bloków na terenie zajezdni przy ul. Jurowieckiej. Deweloper nie będzie musiał opracować raportu środowiskowego.

Pod koniec stycznia deweloper zrobił pierwsze przymiarki do budowy miniosiedla przy Jurowieckiej. Zawnioskował o wydanie decyzji odnośnie wydania decyzji środowiskowej. Postępowanie trwało dwa miesiące. W jego trakcie opinię wydała m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Stwierdziła, że la planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Co prawda na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić negatywne oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych.

Między innymi w oparciu o tę opinię RDOŚ, ale też innych urzędów upoważnionych do wypowiedzenia się odnośnie inwestycji (sanepid, Wody Polski) Prezydent Miasta Białegostoku wydał decyzje, w której uznał, że inwestycja nie wymaga przygotowania oceny oddziaływania na środowisko.

Stronom, a ja ustalono w trakcje postępowanie jest ich aż dziesięć, przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji prezydenta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mają na to 14 dni od doręczenia postanowienia.