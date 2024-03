Biaglass zamierza przenieść się na ul. Elewatorską. Tam, gdzie dziś stoi huta, powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni dali zielone światło

Huta bez szans na rozwój na starym terenie

Dodał, że technologia produkcji w hucie jest przestarzała. Do tego dochodzą kwestie energetyczne, które mają duży wpływ na działalność spółki. I niemożność rozbudowy bazy socjalnej dla załogi, która obecnie liczy ok. 200 osób.

Bloki będą o różnej wysokości

Jeśli chodzi o wysokość zakładanej zabudowy, to jest ona stopniowana i zawiera się na większości terenu w przedziale od 15 m do 25 m. Obniżenie parametrów zabudowy do 12 m występuje w rejonie ulicy Księdza Aleksandra Syczewskiego z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwość lokalizacji wyższej zabudowy do 25 m jest dopuszczona w obudowie strefy centralnej założenia, wyznaczonej jako teren placu publicznego z zielenią urządzoną.