Rewitalizacja parku Planty w Białymstoku. Rozpoczęła się przebudowa od strony ul. Legionowej. Co z dostępem do słynnej toalety?

Po różance przyszedł czas na zachodnią część Plant. Park od strony ul. Legionowej został ogrodzony i niedostępny dla przechodniów. Tym samym nie ma też dojścia do słynnej toalety. Chyba, że sforsujemy plac budowy, albo łańcuchy od strony ul. Legionowej. W obu przypadkach jest to nie zgodne z prawem i niebezpieczne. Rewitalizacja tej części parku ma się zakończyć do końca czerwca. Nie oznacza to jednak, że przez ten czas nie będzie dostępu do szaletu od strony Legionowej.

Prace przy przebudowie zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku rozpoczęły się w lutym 2024 r. Na pierwszy ogień poszła tzw. różanka w okolicach Praczek. Wycięto tuje, bukszpany i wszystkie inne krzewy. Ma być tam zasadzonych 3 tys. róż.

Po różance, sporze o tuje, czas na część parku od strony ul. Legionowej

Docelowo w całym parku powstaną nowe nawierzchnie, nowe nasadzenia roślin, będzie też wymiana oświetlenia. Przebudowana zostanie także pobliska ul. Akademicka. Inwestycja ma na celu rewaloryzację Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zaleceniami konserwatorskimi i wydanym pozwoleniem na budowę, w tym także w zakresie zieleni – istniejącej i planowanej do wykonania. Dlatego też w celu przywrócenia historycznego wyglądu Plantom część żywotników zachodnich ma zostać wymieniona na nowe. Ta decyzja wywołała dyskusję podczas sesji co do jej zasadności. Społecznicy zgłosili projekt, by 24 tuje w Alei Zakochanych i cztery od strony ul. Legionowej uznać za pomniki przyrody. Radni się na to nie zgodzili, co będzie oznaczało usunięcie tych drzew.

Teraz został ogrodzony terenem w zachodniej części parku, od strony ul. Legionowej. Tuż za przejściem z Placu Jana Pawła II pojawiło się ogrodzenie z napisem: przejścia nie ma. Teren został zamknięty aż do Bulwarów Kościałkowskiego, została zerwana też nawierzchnia z alejek, pojawił się ciężki sprzęt. To oznacza, że nie ma dostępu do słynnej toalety przy ul. Legionowej. Chyba, że sforsujemy plac budowy albo łańcuchy od strony ul. Legionowej. W obu przypadkach jest to nie zgodne z prawem i niebezpieczne. Będziemy starać rozmawiać się z wykonawcą, by prace jak najszybciej postępowały od strony pomnika ks. Popiełuszki, by udostępnić toaletę - informuje wiceprezydent Przemysław Tuchliński . Przyznaje zarazem, że obecnie toaleta odcięta jest od alejki.

Rozważymy, czy udostępnić dojście do niej poprzez przechodzenie przez trawnik. Będzie jednak to sztuczne rozwiązanie, bo to jest plac budowy - dodaje wiceprezydent.

Prace w części parku od strony ul. Legionowej mają się zakończyć do końca czerwca. Poza wymianą nawierzchni, powstanie też małe rondo, pojawią się nowe ławeczki i latarnie. Najsłynniejsza toaleta XXI wieku. Sprawdź, dlaczego?

Planty alejek HanseGrande

Podczas rewaloryzacji Parku Planty planowane jest odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande (aleja główna od ul. Akademickiej do ul. Mickiewicza, Bulwary Kościałkowskiego oraz alejki boczne), odtworzenie różanki wraz z montażem systemu nawodnienia, wykonanie kwietników dywanowych, rekultywacja trawników, wymiana roślin, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej. Cała inwestycja, łącznie z przebudowa ulicy Akademickiej, ma kosztować w sumie ok. 46 mln zł i zakończyć się w 2026 roku. Docelowo ma przyczynić się też do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Białegostoku.

