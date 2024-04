Trwa przebudowa rynku w Supraślu. Co się zmieni i czy zakończy się przed sezonem letnim

Nowe nawierzchnie, zadaszenia ale jednocześnie zachowany drzewostan. Właśnie zmienia się rynek w Supraślu. A dokładniej jego część po stronie ulicy 3 Maja.

Supraśl ma niezwykły rynek. Z trzech stron otacza go zabudowa. Z czwartej otwiera się na dolinę rzeki Supraśl. Część rynku – po stronie rzeki – przeszła już zmiany. Powstała tu nowa nawierzchnia, stanęły zadaszone miejsca targowe. Przede wszystkim jednak zmieniła się funkcja tej części placu. Do przebudowy był to parking z miejscami postojowymi i przystankiem PKS. Od roku 2019 to plac miejski, z którego korzystają kupcy, mieszkańcy i turyści. Od 2019 to plac miejski z którego korzystają kupcy i mieszkańcy Wojciech Wojtkielewicz ZOBACZ TAKŻE: Przebudowa rynku w Supraślu. Poznaliśmy oferty wykonawców

Supraśl odzyskuje historyczny rynek

Równolegle trwały prace na tzw. jamach. To z kolei teren między rynkiem, a zjazdem z centrum miasteczka do rzeki Supraśl. Tu przerzucone zostały miejsca parkingowe. Uratowało to Supraśl przez „zatkaniem” przez samochody turystów odwiedzających w sezonie miasteczko. Jednocześnie jednak miejsce to zostało w taki sposób ukształtowane, że przy okazji imprez plenerowych wykorzystywane było jako amfiteatr miejski. Przy okazji zmian przystanek PKS odsunięto na bok, by nie był główną „atrakcją”.

Ale – co podkreśla burmistrz Radosław Dobrowolski – to dopiero połowa rynku. A projekt gmina miała na cały rynek. Dlatego teraz ekipy budowlańców przeniosły się za ulicę Cieliczańską, na część rynku po stronie ulicy 3 Maja – od pałacu Buchholtzów do hotelu Zajma. Prace idą już pełną parą. Ta część rynku wymagała integracji z częścią zmodernizowaną – mówi „Porannemu” burmistrz Radosław Dobrowolski.

Supraski rynek. Zieleń zostaje

Powstaje nowa nawierzchnia, zakładane są nowe ścieżki dla pieszych.

W obrębie kwadratu rynku została wprowadzona kostka bazaltowa w miejsce starej kostki betonowej - mówi burmistrz. Ale – co ważne - zachowywana jest zieleń. Przeciwko wycince protestowali mieszkańcy Supraśla. I drzewa zostają (wycięto tylko kilka w złym stanie). Drzewostan na rynku ma być zachowany Wojciech Wojtkielewicz Zieleń uratowaliśmy. Tam, gdzie trzeba było, drzewa przesadzaliśmy – dodaje nasz rozmówca

Jak zmieni się ta część rynku? Plan jest taki, że po stronie Pałacu Buchholtzów będzie zieleń oraz wygodne dojście do tego jednego z najpiękniejszych zabytków miasteczka – rezydencji fabrykanckiej stworzonej w duchu secesji. W planie są tu też ławki. Tu też mogą być sprzedawane starocie czy dzieła sztuki. Z kolei po stronie południowej właściciele restauracji dostaną miejsce, by rozstawić letnie ogródki gastronomiczne. Po przebudowie będą miejsca na ogródki gastronomiczne Wojciech Wojtkielewicz

Rynek w Supraślu gotowy przez wakacjami? Częściowo

Niestety, całego rynku nie uda się przebudować przez przyjazdem turystów do miasteczka. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zakończyć się po wakacjach. Natomiast wykonawca zapowiada, może do wakacji z głównymi pracami się wyrobi – zapowiada burmistrz.

Zresztą już powoli urządzane są ogródki gastronomiczne, by w sezonie można było z nich korzystać. Modernizacja zachodniej części rynku kosztuje 6 mln zł. Kwota 5 mln zł pochodzi z Polskiego Ładu, z edycji dla uzdrowisk zaś 1 mln z budżetu miasta. Koncepcję zmian rynku w Supraślu przygotowali architekci:

Piotr Łodziński

Zbigniew Baum PRZECZYTAJ TAKŻE: Udało się dokończyć amfiteatr na Placu Kościuszki

