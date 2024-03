Budowa drogi ekspresowej S19 Krynice-Białystok Zachód. Zaczęła się wycinka drzew. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku

Prace na obwodnicy Białegostoku rozpoczęte. Od wycinki

Trudny odcinek S19 i S16

S19 w województwie podlaskim

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim, rozpoczynająca się na granicy z Białorusią, będzie miała ponad 177 km długości Jej realizację podzieliliśmy na 15 krótszych odcinków (uwzględniając obwodnicę Bielska Podlaskiego):

• Kuźnica – Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane;

• Sokółka – Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, po odwołaniu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sprawa trafiła do sądu;

• Czarna Białostocka – Białystok Północ, 12,34 km, umowa z wykonawcą (w systemie P&B) podpisana.

• Białystok Północ – Dobrzyniewo, ok. 9,47 km, po odwołaniu od wyroku KIO sprawa trafiła do sądu;

• Krynice -Dobrzyniewo – Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji –trwa budowa;

• Białystok Zach. – Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, z nową DŚU;

• Białystok Księżyno – Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, z nową DŚU;

• Białystok Południe – Wojszki, ok. 11,2 km, z nową DŚU;

• Wojszki – Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, z nową DŚU, odcinek w przygotowaniu;

• Deniski – Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekiwanie na ZRID;

• Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – trwa budowa;

• Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji – trwa budowa;

• Boćki – Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji – trwa budowa;

• Malewice – Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji – trwa budowa