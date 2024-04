Rail Baltica. Wszystkie wiadukty na odcinku Czyżew - Łapy zostały otwarte

- Budowa dwupoziomowych przepraw przez tory to jeden z istotnych elementów modernizacji linii kolejowej Rail Baltica, mający szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności. Wiadukty zastępują dotychczasowe przejazdy w poziomie szyn, a kierowcy nie muszą zatrzymywać się już przed torami. To wygoda i bezpieczeństwo dla mieszkańców, ale także istotne usprawnienie ruchu pociągów, które po zakończeniu wszystkich prac na linii, będą jeździć z prędkością do 200 km/h. Skorzystają także tysiące pasażerów podróżujących na międzynarodowej trasie - dodaje Tomasz Łotowski.