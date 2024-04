Starostwo Powiatowe w Białymstoku przebuduje kolejną drogę. Tym razem w Markowszczyźnie. To gmina Turośń Kościelna OPRAC.: wal

Ponad 600-metrowy odcinek jest położony na trudnym, podmakającym gruncie. W Markowszczyźnie w gm. Turośń Kościelna. To tu będzie przebudowana kolejna droga powiatowa. Koszt I etapu przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniami - to 4,5 mln zł.