Powiat białostocki obchodził 25-lecie. Odznaczono osoby zasłużone dla rozwoju powiatu

– Powiat białostocki to doskonały przykład dobrej współpracy samorządów różnych szczebli. Gratuluję i dziękuję wszystkim samorządowcom zaangażowanym w jego rozwój, na co dzień widzimy namacalne efekty waszej pracy w postaci dróg, ośrodków zdrowia czy szkół, które są rozbudowywane, rewitalizowane. Cieszę się, że samorząd województwa swoim wsparciem, nie tylko finansowym, mógł przyczynić się do realizacji tych inwestycji, by mogły służyć mieszkańcom– zaznaczył dyrektor.