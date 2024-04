28 podlaskich gmin i powiatów skorzysta z rządowego dofinansowania remontów dróg

To oznacza, że w Podlaskiem zostanie wybudowanych, zmodernizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych 279 km dróg. W piątek wojewoda podpisał umowy z przedstawicielami 28 samorządów.

- Zapewniałem, że tak i dzisiaj podpisujemy umowy na dofinansowanie z programy, na który w tym roku przeznaczono prawie pół miliarda złotych (375 mln zł w 2024 r., a reszta w 2025 r.). Poprawa infrastruktury drogowej jest bardzo ważna, bowiem dobra sieć dróg to bezpieczeństwo, rozwój turystyczny i gospodarka. Zakwalifikowano 232 zadania: część jest realizowana od roku 2023, a część to nowy nabór – poinformował wojewoda podlaski dodając, że 96 zadań dotyczy powiatów, a 136 gmin.

- Ta inwestycja to taka wisienka na torcie, bowiem w okolicy mamy prawie 100 proc. utwardzonych dróg ze ścieżkami rowerowymi. Ten odcinek połączy drogi budowane wcześniej. To bardzo ważna inwestycja, bo lokalnie podniesie standard życia i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjeżdżają - mówił wójt Robert Bagiński.

Z kolei gmina Bakałarzewo otrzymała - na przebudowę 4,2 km drogi w miejscowości Góra i Podgórze – otrzymała z RFRD prawie 1,7 mln zł przy wartości inwestycji 2,8 mln zł.

- Powstaną trzy odcinki dróg w Górze i Podgórzu, które przywrócą okolicznym mieszkańcom takie okno na świat. Dzięki wyasfaltowanej drodze młodzież będzie mogła swobodnie jeździć do szkoły, bo wreszcie zniknie szuter. Generalnie zaś wszystkim będzie się tamtędy jeździło lepiej i bezpieczniej – nie krył zadowolenia wójt Tomasz Naruszewicz.