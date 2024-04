Będzie blokada w Zaściankach. W obronie jedności gminy Supraśl

Temat wydzielenia z Supraśla kilku wsi, które miałyby stworzyć gminę Grabówka ciągnie się od lat. Powrócił po wyborach parlamentarnych, w których wygrała koalicja Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Do podziału dąży część mieszkańców:

Protest na rondzie w Zaściankach

Zdaniem Mirosława Zielenkiewicza, pełnomocnika do spraw referendum to nieuczciwe metody. Stąd decyzja, by pokazać siłę zwolenników utrzymania gminy w całości.

29 kwietnia, w poniedziałek, w godzinach od 17 do 19 organizujemy protest na rondzie Powstania Styczniowego w Zaściankach. Będziemy przechadzali się po przejściach dla pieszych tak, aby kierowcy mogli ominąć nas i pojechać bocznymi drogami – zapowiada Zielenkiewicz.

Inicjatorzy referendum podnoszą, że mieszkańcy chcą wypowiedzieć się w sprawie podziału gminy.