Fałszywy alarm bombowy w Białymstoku. Policja ustaliła sprawców. To dwóch 13-latków. Ich losem zajmie się sąd rodzinny OPRAC.: Izabela Krzewska

Po usłyszeniu w słuchawce, że w bloku jest bomba, starsza kobieta powiadomiła policjantów. Na miejsce udali się mundurowi z białostockiej patrolówki, ale także funkcjonariusze rozpoznania minersko-pirotechnicznego i kryminalni KMP Białystok

Najpierw zadzwonili do seniorki z Białegostoku podając się za pracowników socjalnych i wypytując o oszczędności na koncie. Gdy 80-latka stwierdziła, że są oszustami, usłyszała, że w jej bloku jest bomba. Służby niczego nie znalazły. Ustaliły za to sprawców zamieszania. Okazali się nimi dwaj nastolatkowie z gminy Supraśl. - To miał być żart - tłumaczyli.