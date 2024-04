Oszustwo "na wypadek". Para seniorów z Białegostoku uwierzyła fałszywemu synowi. Straciła blisko 90 tys. zł

Oszustwo "na wypadek". Przestępcy zadbali, by seniorzy nikogo się nie radzili

Dzięki czujności białostockiego małżeństwa policjanci na gorącym uczynku zatrzymali dwóch oszustów działających metodą na wypadek. 21-latek i jego 67-letni kolega przyjechali do nich odebrać…

Z relacji pokrzywdzonej 75-latki z Białegostoku wynika, że późnym wieczorem zadzwonił telefon stacjonarny. W słuchawce usłyszała męski głos podobny do jej syna. Powiedział, żeby podać numery na komórki jej i jej męża. Po chwili oba telefonu zadzwoniły.

Oszustwo "na wypadek". Seniorzy oddali łup w kurierowi

- 75-latka po chwili zastanowienia powiedziała, że w domu ma jedynie 89 tysięcy. Upewniając się, seniorka wraz z mężem, nie przerywając połączenia, przeliczyła pieniądze. W słuchawce usłyszała, że do ich mieszkania przyjdzie zaufany kurier. Chwilę później pojawił się w ich mieszkaniu mężczyzna i przekazali mu spakowane w niebieską reklamówkę pieniądze - poinformowała mł. asp. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Dopiero po tym senior zadzwonił do synowej. Okazało się, że nie rozmawiał z krewnym, a wszystko co on i jego żona usłyszeli było kłamstwem.

