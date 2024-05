Postne nabożeństwo w soborze

W białostockiej cerkwi św. Mikołaja w Wielki Piątek jak zwykle zebrała się spora grupa wiernych, by uczestniczyć w wyjątkowych nabożeństwach. Mogli oni trzykrotnie wspólnie się pomodlić w czasie:

Wielki Piątek w Cerkwi

W tradycji Kościoła prawosławnego Wielki Piątek zajmuje szczególne miejsce w okresie Wielkiego Tygodnia, rozpoczyna się on już w zasadzie poprzedniego dnia podczas czytania przez duchownych 12 ewangelii przed Golgotą stojąca na środku świątyni.

Wczoraj (02.05) w Cerkwi Prawosławnej i innych kościołach wschodnich rozpoczęło się Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota). Rano we wszystkich cerkwiach sprawowana była…

W Wielki Piątek nie odprawia się Liturgii świętej (Bóg składa samego siebie w ofierze). W cerkwiach wczesnym popołudniem kapłan w obecności wiernych okadza płaszczenicę (całun) (wyhaftowany lub wypisany na ikonie wizerunek Chrystusa złożonego do grobu), która jest następnie uroczyście wyniesiona do środkowej części świątyni, gdzie zostaje umieszczona na specjalnie przygotowanym stole symbolizującym grób, na pamiątkę zniesienia Jezusa z krzyża. Na zakończenie nabożeństwa kapłani i wierni składają pokłon i całują płaszczanicę. Adoracja trwa aż do początku nabożeństwa paschalnego.

Białystok, 3.05.2024 Piotr Łozowik

W Wielki Piątek wieczorem odprawiana jest jutrznia wielkosobotnia, w czasie której odbywa się uroczysta procesja z płaszczennicą. Symbolizuje ona złożenie Chrystusa w grobie. W cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub. Wyniesienia płaszczenicy nastąpiło po godzinie 14, a Jutrznia rozpoczęła się o 18.