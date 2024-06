Jedna z najpiękniejszych świątyń powstałych w XX w. w Europie - Kościół Świętego Rocha w Białymstoku. Zobacz i poznaj unikalną budowlę

Historia kościoła na wzgórzu Świętego Rocha

W roku 1925 została wydana zgoda na założenie drugiej parafii w Białymstoku i wybudowanie nowej świątyni. Na lokalizację kościoła wybrano zarośnięte wzgórze, na którym znajdował się nieczynny cmentarz katolicki. Na rozpisany konkurs, w 1926 roku, napłynęło ponad 70 projektów jednak żaden nie zyskał akceptacji proboszcza. Konkurs powtórzono i w roku 1927 przystąpiono do prac budowlanych wg projektu warszawskiego architekta Oskara Sosnowskiego.

Kim był Oskar Sosnowski?

Oskar Sosnowski to polski architekt, konserwator zabytków i pedagog. Urodził się w Petersburgu w 1880 roku, w 1903 ukończył Instytut Politechniczny w Warszawie by w 1914 zostać profesorem zwyczajnym Politechniki Lwowskiej, zaś w 1919 Politechniki Warszawskiej. W 1922 był inicjatorem utworzenia Towarzystwa Urbanistów Polskich. W 1929 założył Zakład Architektury Polskiej na Politechnice Warszawskiej. Podczas wojny osobiście czuwał nad bezpieczeństwem gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 24 września 1939 podczas bombardowania został trafiony odłamkiem, w skutek czego stracił obie nogi, a po kilku dniach zmarł. Jego dwaj synowie zginęli w powstaniu warszawskim.

Oskar Sosnowski pozostawił po sobie bogatą spuściznę. W swoich projektach nawiązywał do form historycznych, stosując jednak nowe materiały jak żelbet. Już na początku kariery miał zaszczyt zaprojektować kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (1911–1923). Wg jego projektów budowano świątynie w wielu miejscowościach, również na Podlasiu i w samym Białymstoku

Wyjątkowa architektura jednego z najpiękniejszych modernistycznych kościołów w kraju

W kościele św. Rocha rozwinął architekt koncepcję planu centralnego. Obiekt założony został (...) na rzucie ośmioboku. Porzucił jednak w tym wypadku Sosnowski postrzępione, fantazyjnie kształty na rzecz form bardziej zdyscyplinowanych i zgeometryzowanych, nadal jednak zawierających duży ładunek ekspresji. Nad bryłą kościoła dominuje smukła wieża. Wertykalizm budowli został podkreślony poprzez usytuowanie go na wzniesieniu, dzięki czemu tworzy ona znakomite zamknięcie perspektywy głównej ulicy miasta. Ekspresja formy wydobyta została dzięki użyciu do konstrukcji kościoła materiału żelbetowego. Wzmacnia ją zastosowanie w dekoracji gmachu ostrych form trójkątnych i pryzmatycznych związanych z nurtem polskiej „Art Déco”

- pisze po latach Stefański

Wspaniały przykład modernizmu Piotr Łozowik

Motywem przewodnim wielokrotnie i wielorako powielanym jest kryształ górski. Widzimy go praktycznie wszędzie, na zewnątrz budowli jak i w jej wnętrzu. Całość przez to jest bardzo spójna, od posadzki, ławek, krat, drzwi, konfesjonałów aż do murów czy wysokiej na 78 metrów wieży zwieńczonej 3-metrową postacią Matki Boskiej.