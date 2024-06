Cerkiew prawosławna świętuje Wniebowstąpienie Pańskie, jedno z 12 Wielkich Świąt. Wierni wypełnili sobór św.Mikołaja w Białymstoku.

Wniebowstąpienia Pańskie - wielkie święto prawosławnych

Wniebowstąpienie Pańskie to jedno z 12. Wielkich Świąt i zostało ustanowione jeszcze w czasach apostolskich. Jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, a jego historia sięga IV wieku. W 2024 roku święto to przypadło na 13 czerwca, tego dnia wierni jak zwykle wypełnili cerkwie uczestnicząc w uroczystych nabożeństwach. Ordynariusz Diecezji Białostocko - Gdańskiej abp Jakub przewodniczył Boskiej Liturgii w białostockiej katedrze św.Mikołaja.

Ziemska misja Jezusa

Ikonografia

Wniebowstąpienie w Ewangelii

Zwieńczenia Paschy

Świętując Wniebowstąpienie Pańskie, Cerkiew upamiętnia też szczególny jego aspekt - wieńczy Paschę. To wyjątkowe święto przygotowuje nas do Pięćdziesiątnicy, stanowiąc etap zstępowania na świat Ducha Świętego. Wniebowstąpienie Syna Bożego jest więc widzialnym ukryciem Go do czasu Jego ponownego Przyjścia, kiedy to nadejdzie On tak samo – nieoczekiwanie i nieprzewidywalnie, widzialnie i tryumfalnie, na obłoku i cieleśnie.

Cerkiew parafialna w Nowoberezowie p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego: