Przegląd prasy 11.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Premiera "Pajaców" i "Rycerskości wieśniaczej". Zobacz, co działo się w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (10 maja) w na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się prapremiera oryginalnej wersji dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Białostocka publiczność zobaczyła „Pajace” i „Rycerskość wieśniaczą”. 📢 Przetarg na ośnieżanie Białegostoku. Miasto zamierzało wydać prawie 94 mln w ciągu trzech lat. Zobacz, do kogo trafi najwięcej pieniędzy Ponad 90 mln zł zamierzało wydać miasto Białystok na odśnieżanie w latach 2024-2027. Po 75 dniach rozstrzygnięto, częściowo, przetarg na zimowe utrzymanie miasta. Na razie na kwotę 66 mln. Odpowiadać za to będą firmy nie tylko z Białegostoku czy województwa. Jedna będzie wykonawcą aż pięciu zadań, w tym utrzymania zewnętrznej obwodnicy miasta. To trasa niepodległości, generalska i ul. Ciołkowskiego. Z kolei w zakończonym sezonie na odśnieżaniu miasto zaoszczędziło jak na razie 8 mln zł. Już wiadomo na co pójdą te pieniądze.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Zginął pieszy. Kierowca oskarżony o jazdę po narkotykach. Ruszył proces Kilkanaście lat więzienia grozi 23-latkowie oskarżonemu o śmiertelne potrącenie mężczyzny na przejściu na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Kierowca mercedesa był w stanie po spożyciu środków odurzających - uważa prokuratura. Postawiła mu też zarzut posiadania narkotyków. W piątek (10.05) ruszył proces w tej sprawie. Oskarżony do winy przyznaje się tylko częściowo.

📢 Studenci białostockiego Uniwersytetu Muzycznego pokazali publiczności koncertową wersję "Błękitnego zamku" Studenci z UMFC w Białymstoku wykonali koncertową odsłonę musicalu "Błękitny zamek". Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Studencka Scena Młodych”. 📢 Sanatorium miłości. Finał szóstej edycji już w niedzielę. Kto zostanie królową i królem turnusu? W niedzielę zostanie wyemitowany finałowy odcinek programu „Sanatorium miłości”. Szósta edycja tego popularnego show o seniorach odbywa się w Krynicy-Zdroju, malowniczej górskiej miejscowości w Beskidzie Sądeckim. W ostatnim odcinku, podczas balu finałowego, wyłonieni zostaną Królowa i Król turnusu. 📢 Wystartował jubileuszowy, XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Do 19 maja czekają nas ciekawe wydarzenia w różnych lokalizacjach w mieście "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć" - te słowa Marii Curie-Skłodowskiej są hasłem tegorocznej, XX już edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W piątek, 10 maja, został zainaugurowany w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, który jest głównym koordynatorem tegorocznej edycji wydarzenia. W auli pojawiła się też... sama noblistka (w tej roli Karolina Klemczak - studentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku), która wypowiedziała słynne zdanie oraz przywitała zgromadzonych gości.

📢 Zakończyła się matura z WOS-u 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądała matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie? Matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie odbyła się 10 maja. Odpowiedzi i arkusz CKE opracowane przez eksperta zamieściliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Dowiedz się, jak wyglądał egzamin maturalny z WOS-u, czy był trudny, kiedy pojawią się wyniki i poznaj opinie zdających. 📢 Światowa prapremiera w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Publiczność zobaczy oryginalne wersje „Pajaców” i „Rycerskości wieśniaczej” Około 140 artystów pojawi się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej na premierowym pokazie dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Już od piątku możemy oglądać „Pajace” Ruggera Leoncavalla i „Rycerskość wieśniaczą” Pietra Mascagniego, które od lat stanowią nierozłączną parę

📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Jedenastka Jagiellonii na Koronę. Na kogo postawi trener Adrian Siemieniec? W sobotę o godz. 17.30 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce. Żółto-Czerwoni walczą o mistrzowską koronę, a Korona o utrzymanie się w ekstraklasie. Na kogo postawi w tym meczu trener Adrian Siemieniec? 📢 Po wolcie w podlaskim sejmiku. Kaczyński: To nic nowego w polityce. Umiarkowanie się przejmujemy Pod koniec poprzedniej kadencji sejmiku województwa podlaskiego jeden z radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości śmiał się, że jeśli tylko Koalicja Obywatelska chce zbudować jakąś koalicję przeciwko jego partii, nic z tego nie wychodzi. Tym razem wyszło, co dowodzi, że radny sejmiku to jednak nie wróżka, a jedynie istota omylna. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Matura 2024. WOS poziom rozszerzony - arkusze CKEZMatura z wiedzy o społeczeństwie zakńczona. Zobacz pytania W piątek 10 maja równo o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie. Sprawdź, jak wygląda tegoroczny egzamin maturalny z WOS-u! W tym tekście po godzinie 14:00 znajdziecie arkusze CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), które będziemy zamieszczać na bieżąco. Umiałbyś odpowiedzieć na te pytania?

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście Koncerty, premiery, a może wizyta w kinie pod chmurką? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku. 📢 Nowe licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Do kupienia m.in. BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter za nieduże pieniądze! Podlaskie urzędy skarbowe wyprzedają samochody i naczepy. Najnowsze licytacje odbędą się w maju. Wszyscy zainteresowani kupnem używanych aut za niewielkie pieniądze powinny przejrzeć te aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się takie perełki jak BMW 320D i Mercedes-Benz Sprinter.

📢 Matura 2024 w Białymstoku. Maturzyści napisali egzamin z języka angielskiego Tegoroczni maturzyści zakończyli trzeci dzień egzaminów. Język angielski nie sprawił im dużych trudności.

📢 Uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz zdjęcia W czwartek 9 maja odbyła się uroczyste wręczenie Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie otrzymało 87 Honorowych Dawców Krwi z terenu województwa podlaskiego. Odznakę może otrzymać dawca, który oddał minimum 20 litrów krwi pełnej, lub odpowiadającą tej wartości ilość składników krwi. 📢 Wojewódzki finał konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. 15 mundurowych z regionu walczyło w Białymstoku o tytuł najlepszego Test z wiedzy o przepisach, ręczna regulacja ruchu oraz jazda sprawnościowa samochodem i motocyklem po wyznaczonym torze. W tych konkurencjach zmierzyło się w czwartek (9.05) 15 podlaskich funkcjonariuszy w ramach wojewódzkich eliminacji do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Ruchu Drogowego" w Białymstoku. 📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł.

📢 Straż Miejska w Białymstoku ogłosiła nabór. Na czym polegać praca strażnika? Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na 14 stanowisk aplikanta. Zobacz jakie wymogi trzeba spełnić i jakie dokumenty dostarczyć! 📢 Jagiellonia - Korona Kielce. Piłkarze czują wsparcie kibiców, a presja nie pęta im nóg Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok już tylko trzy mecze - trzy mecze do mistrzostwa Polski. W sobotę, pierwszy z nich z Koroną Kielce. Początek spotkania o godz. 17.30 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej.

📢 Wypadek na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Rowerzysta potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala Niecodzienny wypadek w centrum Białegostoku. Rzadko się zdarza, aby rowerzysta potrącił pieszego i to na deptaku. Niestety tak właśnie się stało na Rynku Kościuszki. 📢 Nowa wieża widokowa w Gródku i inne atrakcje. Kolejny punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz zdjęcia W Gródku w powiecie białostockim powstało nowe miejsce do rekreacji, ściśle związane z historią podlaskiej miejscowości. Wieża widokowa, wiaty, grill, a już wkrótce jarmark staną się atrakcją na Górze Zamkowej. To jedna z nowszych propozycji na turystycznej mapie naszego regionu. Zobaczcie sami!

📢 Pijany kierowca zatrzymany w Fastach. Wpadł, bo przekroczył prędkość. Wiózł 8-letnią córkę Kierowca toyoty przekroczył prędkość i nie miał zapiętych pasów. Zatrzymali go policjanci z białostockiej drogówki. Jak się okazało, nie był to jedyny wybryk mężczyzny. 38-latek był nietrzeźwy i nigdy nie miał uprawnień, a jego pojazd nie posiadał ani badań ani ubezpieczenia. W pojeździe wiózł nietrzeźwą partnerkę i 8-letnią córkę. 📢 Marszałek województwa Łukasz Prokorym i były marszałek Jarosław Dworzański zachęcają do głosowania na Tomasza Frankowskiego w eurowyborach W czwartek obecny europoseł ubiegający się o reelekcję Tomasz Frankowski zorganizował konferencję prasową, która związana była z Dniem Europy, który obchodzimy 9 maja. Kandydat podkreślił, że zbliżające się eurowybory zadecydują, czy Polska pójdzie w stronę populizmu i eurosceptycyzmu, czy demokracji, proeuropejskości i bezpieczeństwa. Kandydaturę Tomasza Frankowskiego wsparli obecny marszałek województwa Łukasz Prokorym oraz były marszałek, a obecny radny wojewódzki Jarosław Dworzański.

📢 PKO Białystok Półmaraton. Utrudnienia w ruchu. Uważaj, tymi ulicami nie przyjedziesz. Zobacz gdzie będą zamknięte ulice W najbliższy weekend ulicami Białegostoku pobiegną tysiące osób w XI PKO Białystok Półmaratonie. Niestety, sportowa rywalizacja spowoduje też ogromne utrudnienia w ruchu w centrum miasta w sobotę i niedzielę, 11-12 maja.

📢 Pogrzeb prof. Michała Bielawca na cmentarzu Farnym w Białymstoku W miejsce wiecznego spoczynku został odprowadzony prof. Michał Bielawiec, emerytowany Kierownik Kliniki Hematologii AMB, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981. Pan Profesor zmarł 1 maja w wieku 97 lat. Został pochowany na białostockim cmentarzu Farnym. 📢 Podlaskie skarbówki sprzedają auta. W ofercie bardzo tanie samochody osobowe i busy W kolejnych licytacjach podlaskich urzędów skarbowych będzie można kupić kilka ciekawych aut. Szczególnie samochody oferowane na sprzedaż "z wolnej ręki" są bardzo tanie. Przedstawiamy ceny i zdjęcia aut z podlaskich skarbówek

📢 Matura 2024. Język angielski, poziom podstawowy. Zobacz arkusze CKE. Maturzyści zakończyli egzamin maturalny z angielskiego W czwartek 9 maja równo o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z języka nowożytnego. Tradycyjnie najczęściej wybieranym przez uczniów był język angielski. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) po godzinie 14:00, które będziemy zamieszczać na bieżąco. Sprawdź, jak wygląda tegoroczny egzamin maturalny z języka angielskiego! 📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY i śmieszne obrazki na temat egzaminu dojrzałości. Temat idealny do żartów Od 7 maja uczniowie ostatnich klas szkół średnich startują w maratonie maturalnym. Mierzą się m.in. z językiem polskim, matematyką czy językiem obcym nowożytnym. Tzw. egzamin dojrzałości jest świetnym tematem do żartów o czym niezmiennie przekonują kreatywni internauci, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wyprodukowali kolejną porcję śmiesznych obrazków. Matura 2024 - najśmieszniejsze MEMY!

📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów ale nie tylko Oto lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić. Dlatego przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Finalistki Miss Polski Podlasia. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki Poznaliśmy finalistki tegorocznej edycji wyborów Miss Polski Podlasia. Oto panie, które powalczą o tytuł i koronę.

📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego 📢 Podlaski sejmik. Dwie osoby pracowały na to, by dwie osoby zmieniły zdanie, czyli nieoczekiwana zmiana miejsc Jak wiadomo, kwietniowe wybory do sejmiku województwa podlaskiego wygrało PiS zdobywając 15 mandatów, o jeden za mało, by rządzić. Ten jeden ma Stanisław Derehajło z Konfederacji, o poparcie, którego - według różnych prognoz i opinii - miało zabiegać zarówno PiS, jak i koalicja KO-Trzecia Droga, która dysponowała 14 mandatami. Tymczasem... 📢 Który kraj ma najwięcej czołgów i pojazdów wojskowych? Jak w rankingu wypada Polska? Jak pokazuje wojna w Ukrainie czołgi i wozy bojowe wciąż odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przedstawiamy, które kraje dysponują największą liczbą tego sprzętu. Sprawdź ranking armii pod względem liczby czołgów i jak wypada na ich tle polska armia.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego. 📢 Białostoccy radni podzielili się kompetencjami. Komu finanse? Komu sport? Komu kultura? Wiemy już, jaka tematyka szczególnie interesuje nowych radnych Białegostoku. Wnioski można wyciągnąć patrząc na składy poszczególnych komisji. 📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy Z powodzeniem przeszli proces rekrutacji. Teraz czeka ich wyjazd i półroczne szkolenie w akademii. 29 nowo przyjętych podlaskich policjantów złożyło w środę (8.05) uroczyste ślubowanie. W tym ważnym momencie na placu Komendy Wojewódzkiej Policji towarzyszyli im bliscy. Szef garnizonu insp. Kamil Borkowski gratulował "rekrutom", a około 40 doświadczonym policjantom wręczył Odznaki „Zasłużony Policjant”.

📢 Matura 2024 matematyka - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania i rozwiązania. Co było na maturze? Mamy arkusze CKE! Matura z matematyki 2024 rozpoczęła się w środę (8 maja) o godz. 9. Absolwenci szkół średnich zdawali matematykę na poziomie podstawowym: w formule 2023 a także w formule 2015. Czym różnią się te dwie formuły? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z matematyki? Gdzie szukać arkuszy CKE z matematyki i czy warto wierzyć przeciekom z internetu? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

📢 To już XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z Białegostoku Już po raz 22. odbył się w Białymstoku Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, rodziny i przyjaciele przeszli ulicą Lipową do Rynku Kościuszki, gdzie odbył się kilkugodzinny festyn. To wydarzenie ma przypominać o prawach takich osób.

📢 Matura 2024 z matematyki - arkusz CKE, odpowiedzi, rozwiązania, zadania. Gdzie szukać arkusza CKE? Mamy arkusze CKE z matematyki! Matura 2024 z matematyki. Gdzie szukać arkusza CKE, odpowiedzi i rozwiązań zadań? Te pytania zadają internauci, którzy pisali w środę (8.05.2024) maturę z matematyki. Egzamin maturalny z matematyki budzi wśród absolwentów szkół średnich największe emocje. W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące matur, a także arkusze CKE z matematyki z matury 2024, jak tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 📢 Święto biegania w Białymstoku: 11-12 maja: PKO Półmaraton Białystok i Bieg Nocny W najbliższy weekend, 11 - 12 maja stolicę województwa podlaskiego Białystok opanują biegacze z całej Polski. Po raz jedenasty z rekordową obsadą odbędzie się PKO Białystok Półmaraton z licznymi imprezami i biegami towarzyszącymi, w tym sobotnią Nocną Piątką.

📢 Do trzech razy sztuka. Szkoła rolnicza w Białymstoku ponownie sprzedaje zbędny sprzęt. Zobacz, co można kupić na licytacji i za ile? Jeśli ktoś ma smykałkę do maszyn, dysponuje wolnymi funduszami i potrzebuje sprzętu do prac, to szykuje się mu nie lada gratka. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku ponownie sprzedaje urządzenia, które niegdyś wykorzystywał w edukacji przyszłych rolników. Mogą nadal być wykorzystywane w gospodarstwie. Zobacz, za ile tym razem szkoła wyprzedaje park maszynowy.

📢 Rewolucja w podlaskim sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło całą władzę We wtorek (7.05) Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w samorządzie województwa. 30 radnych VII kadencji najpierw złożyło ślubowanie, a potem wybrało nowego przewodniczącego sejmiku, nowego marszałka i nowy zarząd województwa. Wszystko wzięli samorządowcy z KO i Trzeciej Drogi wspierani przez dwoje radnych niezrzeszonych.

📢 I sesja Rady Powiatu Białostockiego. Przewodniczącą samorządu została Bożena Nienałtowska. Starostowie pozostali na swoich funkcjach Jan Perkowski ponownie starostą, Roman Czepe ponownie wicestarostą. Z kolei Bożena Nienałtowska pierwszy raz została przewodniczącą rady powiatu białostockiego. W głosowaniu tajnym radni powiatowi zebrani na pierwszej sesji kadencji 2024-2029 wybrali władze powiatu białostockiego. Tym samym potwierdzenie uzyskał układ sił wykrystalizowany podczas wyborów 7 kwietnia. 📢 Przewrót w sejmiku podlaskim. Łukasz Prokorym w miejsce Artura Kosickiego. PIS traci władzę Łukasz Prokorym z Platformy Obywatelskiej został wybrany marszałkiem województwa. Przewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego został Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władze w województwie podlaskim. 📢 Matura 2024. Język polski - odpowiedzi, arkusze CKE, pytania, zadania, rozwiązania. Co znalazło się na maturze z języka polskiego? Matura 2024 z języka polskiego - odpowiedzi, arkusze CKE, zadania, pytania, testy. To wszystko znajdziesz w naszym artykule. Egzamin maturalny z języka polskiego odbył się we wtorek (7.05.2024). Po zakończeniu matury Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze, które opublikujemy w tym tekście. Nie warto płacić za maturalne przecieki z internetu. Zobacz dlaczego!

📢 Matura 2024 polski - odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania, pytania. Zobacz co było na maturze z języka polskiego Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się we wtorek (7 maja) o godz. 9. Maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym: w formule 2023 oraz w formule 2015. Czym się one różnią? Ile czasu mieli na napisanie matury? Co było na maturze z polskiego? Gdzie znaleźć arkusze CKE z języka polskiego i czy warto wierzyć przeciekom z matury? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą.

📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Matura 2024 na wesoło. Najlepsze memy i demotywatory. Tak z egzaminu dojrzałości śmieją się internauci i maturzyści Matura 2024 MEMY. Jest maj, są matury. A po majówce tysiące maturzystów będzie się zmagać z maturalnymi zadaniami. 7 maja rozpoczynają się matury 2024. Egzamin dojrzałości to stres, ale pomożemy go zmniejszyć. Zobaczcie, jak z matur śmieją się maturzyści i internauci. W galerii zobaczycie najlepsze memy i śmieszne obrazki o maturach. 📢 Oświadczenia majątkowe prezesów spółek miejskich w Białymstoku. Zobacz, ile zarobili w 2023 roku. Także ci, którzy już nimi nie są Mają domy, ale też mieszkania spółdzielcze i działki rolne czy ogrodnicze. Jeżdżą przeważnie leciwymi autami. Zgromadzili pokaźne oszczędności. Tak wynika z najnowszych oświadczeń majątkowych prezesów komunalnych spółek miejskich w Białymstoku. Zobacz, ile zarobili w ciągu roku także ci prezesi, którzy pożegnali się w ostatnich dniach z fotelami szefów spółek komunalnych. Takiej rotacji nie było od dawna.

📢 Augustów. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie zginęły dwie osoby. Strażacy opublikowali zdjęcia z akcji ratunkowej Do tej tragedii doszło 3 maja 2024 r. przed godziną 21. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 662 (Augustów-Suwałki) do miejscowości Strękowizna w gminie Nowinka. 📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

📢 Maj w Białymstoku. Zobacz, co będzie działo się w mieście przez najbliższy miesiąc Juwenalia i Uniwersalia, wielkie premiery i koncerty - to wszystko i wiele wiele więcej czeka na białostoczan w maju. Wejdź w galerię i sprawdź, co będzie się działo w mieście i w okolicach przez najbliższy miesiąc. 📢 Bajkowe miejsce na Podlasiu. Unikat pod względem historycznym i przyrodniczym obok drogi krajowej nr 19 Położona tuż obok drogi krajowej nr 19 kilka kilometrów od Bielska Podlaskiego jest na pierwszy rzut oka zwykłą podlaską wsią. Gdy się jej dokładnie przyjrzeć, a zwłaszcza jej najbliższej okolicy to okazuje się, że jest ona ewenementem w skali kraju. Można tu znaleźć niezwykle cenne stanowiska przyrodnicze, a także wyjątkowe obiekty historyczne. To zaledwie 40 minut drogi od Białegostoku.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Nowy przetarg obniżył cenę aut o ponad połowę! Na początku maja odbędą się kolejne przetargi w podlaskich urzędach skarbowych. Osoby poszukujące używanych aut za nieduże pieniądze z pewnością będą zadowolone. Ceny wyjściowe licytowanych samochodów spadły o ponad połowę. Warto zastanowić się nad zakupem samochodu z takiej aukcji. W najbliższych licytacjach fiskus oferuje takie modele jak: Renault Modus Hatchback, Mitsubishi Carisma Hatchback, czy chociażby Saab 9-5. 📢 Przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Ponad 90 osób zasiliło szeregi 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego Kolejni mieszkańcy województwa wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej weszli w szeregi 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia między innymi atrakcyjna perkusja Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na instrumenty muzyczne. Do kupienia jest wiele egzemplarzy w atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok.

📢 Córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego wyrosła na piękną kobietę. Julia Scorupco i podlaskie geny! Zobacz jej prywatne zdjęcia Julia Scorupco vel Julia Czerkawski to córka Izabelli Scorupko i Mariusza Czerkawskiego. Julia wyrosła na bardzo atrakcyjną kobietę, urodę odziedziczyła po pięknej mamie, urodzonej w Białymstoku aktorce, modelce i wokalistce. Zobacz prywatne zdjęcia uroczej Julii, która ma Podlaskie geny.

📢 Najnowsze licytacje samochodów z podlaskich urzędów skarbowych. Auta osobowe, ciężarowe i naczepy w konkurencyjnych cenach Licytacje samochodów organizowane przez urzędy skarbowe zyskują coraz większą popularność. Przyciągają osoby zainteresowane używanymi autami w atrakcyjnych cenach. Decyzja o zakupie osobówki, ciężarówki lub naczepy na takiej aukcji może przynieść wiele korzyści. Wśród najnowszych propozycji wystawionych na licytację znalazły się takie auta jak: Renault Magnum 460, Citroen C5, Renault Espace, Audi Q7, Mercedes-Benz, Renault Trafic, DAF, czy Chrysler Voyager. 📢 Memy o weekendzie: Oczekiwania vs rzeczywistość, czyli jak kończą się imprezowe plany na weekend Weekend to czas, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codziennego zgiełku. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozśmieszenie się i poprawienie nastroju są śmieszne memy, obrazki oraz demotywatory, które krążą po sieci. W poniższym artykule odkryjemy świat humorystycznych treści online, które sprawią, że Twój weekend będzie pełen śmiechu i pozytywnej energii.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia za grosze pianina i organy elektroniczne W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są także instrumenty muzyczne. Koneserzy takiego sprzętu w konkurencyjnych cenach mogą kupić między innymi pianina. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z AMW

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Autonomiczny pojazd z Podlasia sprawdza się od wielu lat. Niestraszne mu ceny paliw. Oto najlepsze memy o Podlasiu! Inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych mogliby się uczyć od naszych gospodarzy. Autonomiczne pojazdy z Podlasia sprawdzają się od wielu lat! Ceny paliw nie są im straszne. Nie potrzebują ładowania ani tankowania. Zdarza się, że i nietrzeźwego kierowcę dowiozą bezpiecznie do domu. Zobaczcie jak sprawdza się podlaska myśl motoryzacyjna! Obejrzyjcie najlepsze memy o Podlasiu i Podlasianach przygotowane przez Nienormalny Białystok. Fanpejdż przeszedł reaktywację i ponownie tworzy podlaskie memy, które podbijają sieć ku zadowoleniu internautów. 📢 Zorza polarna w Podlaskiem. Niezwykłe zjawisko można było zaobserwować w nocy. Zobacz zdjęcia internautów Zorza polarna w Podlaskiem. Minionej nocy w naszym regionie można było zaobserwować te niezwykłe zjawisko. Internauci podzielili się zdjęciami. Zobaczcie, jak wyglądała zorza polarna na Podlasiu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje instrumenty muzyczne. Za niewielkie pieniądze można kupić pianino, saksofon, a nawet stół bilardowy Pojazdy, sprzęt warsztatowy, ogrodowy a także rolniczy - takie przetargi w Agencji Mienia Wojskowego codzienność. Nowością są przetargi na sprzęt, który wcale nie kojarzy się z wojskiem. Od armii można nabyć też sprzęt muzyczny, czy sportowy. W naszym artykule znajdziesz zdjęcia oraz ceny.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pani weterynarz jakiej nie znacie. Bohaterka popularnego serialu w zjawiskowej sesji. "Nigdy nie czułam się tak kobieco" Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową. 📢 Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Oto wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Zobacz zdjęcia czołgów, samolotów, okrętów i systemów obrony Wojsko Polskie modernizuje uzbrojenie. Do 2035 roku na unowocześnienie Sił Zbrojnych RP Polacy wydadzą 524 miliardy złotych. Zobaczcie jakie czołgi, samoloty i okręty ma Państwo Polskie i w jakie technologiczne nowości ma się wyposażyć w niedalekiej przyszłości.

📢 Wojsko Polskie kupiło amerykańskie czołgi Abrams. Jakie jeszcze wyposażenie mają Siły Zbrojne RP? (zdjęcia) Szef MON podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla Wojska Polskiego. Zobacz czym charakteryzują się amerykańskie abramsy i jakim jeszcze wyposażeniem dysponują Siły Zbrojne RP. Możesz się zdziwić! 📢 Studniówka IV LO w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Dworku Czarneckiego (zdjęcia) Na 80 dni przed maturą, swój wielki bal mieli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. W sobotę, 12 lutego, maturzyści bawili się w Dworku Czarneckiego. Wejdź w galerię i zobacz zdjęcia ze studniówki. 📢 Białystok. Gdzie do fryzjera w Białymstoku? TOP 20 najlepszych zakładów Ranking białostockich fryzjerów podajemy według opinii i ocen portalu Moment. Zamieściliśmy także informacje o cenach usług z jakimi ogłaszają się najlepsi białostoccy fryzjerzy i fryzjerki.

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Czyżew - Szulborze Wielkie. Wypadek śmiertelny po zderzeniu dwóch samochodów osobowych (zdjęcia) Podlascy strażacy z OSP Czyżew uczestniczyli w akcji ratunkowej na drodze Czyżew - Szulborze Wielkie. Jednego z kierowców udało się wyciągnąć z rozbitego za pomocą narzędzi hydraulicznych i przekazać zespołowi ratownictwa medycznego. Drugi nie przeżył wypadku 📢 Zorza polarna nad Białymstokiem (zdjęcia, wideo) Nad Białymstokiem pojawiła się zorza polarna. To rzadkie u nas zjawisko sfotografował nasz Internauta, Marek Grzywaczewski, amator fotografii.

