Toaleta z białostockich Plant w księdze z przykładami marnotrawstwa publicznych pieniędzy

- Przyjechaliśmy do Białegostoku ze statuetką misia, inspirowaną słynnym filmem „Miś” Stanisława Barei, która symbolizuje marnotrawienie publicznych pieniędzy. Zorganizowaliśmy plebiscyt na bazie książki, którą wydaliśmy przed rokiem i zebraliśmy w niej 49 przykładów marnotrawstwa w kraju – mówił we wtorek (5.03) Sebastian Stodoła, prezes Fundacji WEI, która zorganizowała plebiscyt.

Białystok w czarnej księdze

- Razem z autorem książki i naszymi ekspertami uznaliśmy, że podane przykłady nie znajdują uzasadnienia w celach polityki publicznej w żadnym rozumieniu, a jeśli nawet znajdują, to są inwestycjami źle przeprowadzonymi – zauważył Sebastian Stodoła, a pytany o jedną najdziwniejszą inwestycję stwierdził, że jest nią warszawski most dla wiewiórek zbudowany tam, gdzie wiewiórki w ogóle nie występują. Obiekt miał kosztować 11 tys. zł, a skończyło się na prawie 18 tysiącach.

Fundacja przyznała trzy statuetki, a jedna z nich trafiła do Białegostoku, jako „Nagroda Czarnej księgi na najbardziej absurdalne marnowanie środków publicznych – Toaleta w Białymstoku”. Za największe marnotrawstwo uznano Dworzec Łódź Fabryczna, a najbardziej szkodliwym wydatkiem publicznym zostało „Finansowanie badań nad teoriami gender ”, ale prezes nie potrafił podać pełnej i bezbłędnej nazwy krakowskiego ośrodka, który się tym zajmował.

Z kolei pytany, ile osób głosowało w internetowym plebiscycie stwierdził, że nie ma dokładnych danych (zapewnił, że dośle je później), ale: - Kilkaset osób zagłosowało bezpośrednio za toaletą na około tysiąc wszystkich uczestników – przyznał, a na stwierdzenie, że to skromna grupa odparł: - Jesteśmy na początku drogi uświadamiania ludzi o skali marnotrawstwa ich podatków.

Rzeczniczka: Ludzie z toalety korzystają

- Marnowaniem czasu jest ten plebiscyt. Jak powiedziano w biurze organizatora, uczestniczyły w nim 143 osoby, z których 43 uznały toaletę na Plantach za inwestycję absurdalną. Tak samo można nazwać ten plebiscyt. W ocenie przydatności tej inwestycji opieramy się na danych, a wynika z nich, że z toalet, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, od lipca 2023 roku do lutego 2024 roku skorzystało 13 tys. osób, z czego 8,4 tys. z toalety w Parku Planty przy ul. Legionowej. To największa liczba użytkowników wszystkich toalet w mieście – poinformowała rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.

Zdaniem Sebastiana Stodoły, ludzie korzystają z toalety na Plantach, bo nikogo nie trzeba do tego skłaniać. Tak jak do kupowania chleba. - Myślę, że te 400 tys. zł można było lepiej zainwestować, np. w remont elewacji magistratu – stwierdził.

Kara za złe wykonanie była

- Te liczby mówią same za siebie, więc nie bardzo rozumiem, na czym polega absurdalność toalety miejskiej przy Legionowej? Jeśli ludzie jej używają najczęściej, to znaczy, że była w tym miejscu potrzebna – podkreśla Urszula Boublej.

Zapewniła również, że toaleta przy Legionowej kosztowała tyle, ile wynikało z przetargu – 436 tys. zł, a postępowanie było prowadzonego w ramach prawa zamówień publicznych. - To rynek decyduje o tym, jakie oferty wpływają na przetargi, nie urzędnicy – mówi rzeczniczka.