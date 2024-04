Miasto Białystok kupi trzy działki niedaleko spalarni. Za prawie 1,5 mln. Z przeznaczeniem pod basen olimpijski.

Teren przyszłej inwestycji basenowej znajduje się na 16 działkach. Jedenaście z nich gmina jest właścicielem, w kolejnych dwóch współwłaścicielem. Pozostałe trzy - o łącznej powierzchni 0,4975 ha - należały do osób prywatnych. Ich wartość rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określił na kwotę 1 561 155 zł. Miasto zaproponowało właścicielom terenu nabycie go za łączną kwotę 1 492 500 zł (tj. 300 zł za metr kwadratowy). Przystali na taką propozycję.

Nabycie trzech działek pod basen olimpijski nie wypełniało dyspozycji trzech pierwszych wariantów. Dlatego o transakcji musiała wypowiedzieć komisja infrastruktury. Zrobiła to pozytywnie pół godziny przed ostatnią sesja rady miasta kadencji 2018-2024. Radni zebrali się na niej w samo południe w czwartek 4 kwietnia w Pałacu Branickich.

Po wykupie tych trzech działek, miasto będzie musiała nabyć też całościowe udziały w dwóch pozostałych nieruchomościach, w których jest współwłaścicielem. Co do samej inwestycji, to poza basenem olimpijskim ma powstać też część aquaparkowa oraz strefa rekreacyjna pod chmurką. Realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości finansowych miasta.