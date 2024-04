Wieża w Uhowie jest jedną z najwyższych wież widokowych w regionie. Zobacz, jak prezentuje się 44 metrowa konstrukcja

Ponad 44 metrowa wieża w Uhowie

Wieża w Uhowie to jedna z najwyższych wież widokowych w regionie. Mierzy ponad 44 metry Można z niej podziwiać nadnarwiańską przyrodę i rozlewiska Narwi. Wieża została wyposażona m.in. w teleskopy obserwacyjne, kompas, termometry i wiatromierz. Na konstrukcji wieży zainstalowano różnokolorowe oświetlenie umożliwiające organizację pokazów multimedialnych. Teren o powierzchni 1,5 ha wokół wieży został utwardzony i zagospodarowany, aby turyści mogli ciekawie spędzić czas. W jej otoczeniu powstały m.in.:

Wieża widokowa z widokiem na nadnarwiańską przyrodę

Okolice Uhowa to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych z bogactwem fauny i flory. Nadnarwiańskie rozlewiska nazywane są polską Amazonią. Narew płynie wieloma korytami tworząc skomplikowaną sieć połączeń. Dolina Narwi to unikatowy w skali europejskiej system rzeczny, z rozlicznymi rozlewiskami, starorzeczami, zakolami i odnogami. NPN znajduje się na terenie dwóch powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego. Nadnarwiańskie tereny to także bogata fauna i flora.