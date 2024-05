Zabójstwo kobiety na Wysokim Stoczku w Białymstoku. O zbrodnie podejrzewany 79-letni mąż ofiary. Mężczyzna został zatrzymany

Zabójstwo na Wysokim Stoczku. Dzień wcześniej 73-latka świętowała komunię św. wnuka

Twierdzi, że znały się od około 40 lat. Ich dzieci wspólnie się wychowywały. Kobiety widywały się niemal codziennie. Jeszcze przed weekendem pani Zofia radziła się koleżanki, w co ma się ubrać na I Komunię Świętą wnuczka, bo pogoda jest niepewna. Uroczystość odbyła w sobotę. W niedzielę 73-latka już nie żyła.

Zabójstwo na osiedlu Wysoki Stoczek. Były wcześniejsze interwencje policji

- Bezkonfliktowa, kochała rośliny i miała do nich rękę, pilnowała sąsiadom dzieci, a oni do niej babciu mówili - opowiadają mieszkańcy bloku przy Swobodnej.

- Zawsze był nerwusem. Może nie bił, nie podniósł na nią ręki, ale to był terror psychiczny. Ciągła krytyka, pretensje, oskarżenia, groźby. Gdy któregoś razu chwycił za nóż przy córce, sprawca trafiła na policję - relacjonuje sąsiadka, której 73-latka miała się zwierzać ze swoich problemów.

- Wiem, że toczyła się sprawa w sądzie. Mąż Zosi dostał nakaz wyprowadzki i zakaz zbliżania się na półtora roku. Ale ten zakaz się skończył, a on początku tego roku przyszedł wymachując jakimiś dokumentami, że chce się wprowadzić z powrotem - opowiada dobra znajoma pani Zofii.

- To było w marcu - potwierdza sąsiadka ofiary z tej samej klatki. - Z tego, co mnie sąsiadka mówiła, sąd wydał postanowienie, że musi udostępnić mu jeden pokój.

- Nie wyglądał na tyrana, ale pozory mylą. Wiem, że pani Zosia bała się męża. Z MOPR-u dostała taką opaskę z przyciskiem SOS, do użycia w przypadku zagrożenia. Wygląda jak zegarek. Nosiła ją na ręku. To wydaje się mogło dyscyplinować jej męża, który cały czas zerkał, czy ma urządzenie przy sobie - uważa białostoczanka.

Zabójstwo kobiety w Białymstoku. Prokuratura prowadzi czynności procesowe

Przyjaciółce z osiedla zwierzała się, że mąż chce sprzedać mieszkanie i działkę. Chciał pieniędzy, nie dokładał się do czynszu.

- Przychodziła nieraz do mnie zdenerwowana, aż ręce się trzęsły - wspomina 78-latka.

Sąsiadka z klatki denatki słyszała od 73-latki, że ponoć doszli w końcu z mężem do porozumienia. Mężczyzna zaczął się dokładać do rachunków, ale cały czas naciskał, żeby to mieszkanie sprzedać i podzielić się pieniędzmi.