Porwanie dziecka w Łapach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Wśród nich jest ojciec dziewczynki

Porwanie dziecka w Łapach. Podejrzani zatrzymali kilometr od granicy

Oskarżony chciał odzyskać córkę. To nie było porwanie, bo miał pełnie władzy rodzicielskiej - przekonuje adwokat Cezarego R. Chce uniewinnienia w tym zakresie. Co do reszty zarzutów obrona wnosi o…

Za uprowadzenie dziecka grozi do 5 lat więzienia. Podejrzani na wolności

Kierowca i pasażer (jak potwierdza policja, obaj to obywatele Francji) zostali ujęci w sobotę tuż po północy. Tego samego dnia podejrzani usłyszeli zarzut z art. 211 Kodeksu karnego, czyli "uprowadzenie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki". Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.