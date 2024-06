Śmiertelny wypadek na osiedlu Bema. 94-latka zginęła pod kołami śmieciarki. Prokuratura oskarżyła kierowcę pojazdu Izabela Krzewska

Podczas cofania potrącił 94-letnią pieszą. Seniorka zginęła na miejscu. - Do wypadku doszło z winy kierowcy śmieciarki, który nie zachował ostrożności i nie obserwował przedpola jazdy - stwierdziła prokuratura. Postawiła 41-letniemu mężczyźnie zarzut, a teraz skierowała sprawę do sądu. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.