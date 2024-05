Tragiczny wypadek na ulicy Niemeńskiej w Białymstoku. Zginął mężczyzna wysiadający z autobusu. W miejscu tragedii stanęły znicze

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek (20.05.2024) po godz. 17. Według informacji od naszego Czytelnika na pętli autobusowej na ulicy Niemeńskiej w Białymstoku pieszy został potrącony przez autobus. Stało się to podczas burzy przy słabej widoczności. Niestety osoba ta zmarła. Policja precyzują jak doszło do wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że po 17 na Niemeńskiej podczas wysiadania mężczyzny z autobusu komunikacji miejskiej, drzwi przytrzasnęły mu nogę, w wyniku czego upadł. Niestety w wyniku tego zdarzenia mężczyzna zginął - mówi mł.asp. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Jak poinformował nas inny Czytelnik kierowca autobusu ruszył, gdy drzwi przytrzasnęły nogę pasażera i zatrzymał się dopiero po interwencji świadka, który zaczął uderzać w szybę kierowcy.

Kierowca autobusu był trzeźwy. Policjanci pracowali w poniedziałek na miejscu pod nadzorem prokuratora, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia. W miejscu tragedii stanęły zapalone znicze.