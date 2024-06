Wypadek w Fastach. Areszt tymczasowy dla pijanego kierowcy dostawczaka podejrzanego o potrącenie rowerzysty i ucieczkę z miejsca zdarzenia OPRAC.: (ika)

Do potrącenia rowerzysty miało dojść podczas wyprzedzania go przez samochód dostawczy. 27-letni cyklista przewrócił się, a kierowca samochodu osobowego odjechał nie udzielając mu pomocy pixabay.com/ zdjęcie ilustracyjne

Rowerzysta trafił do szpitala, a kierowca podejrzany o jego potrącenie - do aresztu. W chwili zatrzymania 42-latek miał ponad 2,5 promila w organizmie. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi mu kara do 3 lat więzienia.