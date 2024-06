Lekkoatletyka. Maria Żodzik może reprezentować Polskę i pojechać na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Od czasu halowej mistrzyni świata Kamili Lićwinko z Podlasia Białystok polski skok wzwyż kobiet nie dochował się zawodniczki klasowego formatu. To się wkrótce może zmienić za sprawą pięknej i…

Pochodząca z Białorusi Żodzik od dłuższego czasu mieszka i trenuje w Białymstoku. Posiada polskie korzenie, a w marcu bieżącego roku prezydent Andrzej Duda nadał jej obywatelstwo. Decyzja Nationality Review Panel – niezależnego ciała światowej federacji lekkoatletycznej - otwiera jej drogę do reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał już to orzeczenie, a to oznacza, że Żodzik będzie mogła wystartować w reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu.