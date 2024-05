Budowa odcinka S61 Podborze-Śniadowo. To przedostatni fragment trasy Via Baltica. Trwają prace wykończeniowe

Najbardziej zaawansowane są roboty mostowe - wykonane je prawie w 100 proc. Jeśli chodzi o roboty drogowe (96, 33 proc.), to najwięcej pozostało jeszcze do zrobienia przy układaniu nawierzchni. Tutaj postęp prac przekroczył nieznacznie 92 proc. Z kolei w robotach branżowych (96,27 proc. zaawansowania) najmniej wykonano jeśli chodzi o oświetlenie (96,20 proc.)

Obecnie na S61 trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego w województwie podlaskim i zarazem ostatniego na całej drodze S61 odcinka od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km). To obwodnica Łomży. Wykonawca ma za zadanie udostępnić ją do ruchu – na zasadzie przejezdności jedną nitką mostu na Narwi – w trzecim kwartale 2024 roku. To pozwoli na ruch samochodów ciężarowych po S61 do granicy z Litwą z ominięciem Łomży. W całości odcinek zostanie oddany w 2025 roku. Wtedy zakończy się budowa trasy Via Baltica śladem S61.