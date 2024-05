Piłkarze Turośnianki Turośń Kościelna wywalczyli awans do IV ligi. Gra toczy się jeszcze o drugie miejsce

Pięć kolejek spotkań pozostało do rozegrania w klasie okręgowej i Turośnianka Turośń Kościelna może już świętować awans do IV ligi. Trzeci w tabeli Pionier Brańsk ma już stratę do lidera 17 punktów. Awans uzyskają dwa najlepsze zespoły. Obecnie na drugim miejscu znajduje się Orzeł Kolno, który także jest już bliski promocji do ligi wyższej. Orzeł ma aż 11 punktów przewagi nad Pionierem.