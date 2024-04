Gigantyczny przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Oskarżony organizator skazany na kilka lat więzienia

Gigantyczny przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Oskarżony zostawił DNA

- Biegli stwierdzili, iż we wskazanych w opinii próbkach na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni worków, w którym byłą marihuana, znajdowały się ślady biologiczne oskarżonego. Ten dowód ekstremalnie mocno wspiera hipotezę, że to właśnie on uczestniczył w organizacji transportu wewnątrzwspólnotowego tak dużej ilości środków odurzających.

Przemyt narkotyków z Hiszpanii. Oskarżony pojechał tam realizować hobby

Oskarżony nie przyznał się do zorganizowania przemytu. Sugerował, że mogli być w to zamieszani pracownicy firmy transportowej.

- Wyjaśnienia oskarżonego na etapie całego postępowania zmieniały się i w ocenie sądu stanowią tylko nieudolną linie obrony - uważa sędzia Zawadzka-Lotko. - Dostęp do tej skrytki, zgodnie z opinią biegłych, mógł być tylko i wyłącznie od wewnątrz samochodu, dlatego też nie ma wątpliwości, iż na terenie Hiszpanii doszło do ukrycia środków odurzających.

Oskarżony tłumaczył, że udał się do tego kraju ponad miesiąc przed zatrzymaniem, by jeździć motocrossem - takie miał hobby. Busa wypożyczył od znajomego, żeby przewieźć motocykl. Mieszkał w hotelach w okolicach Madrytu i jeździł po okolicy. W pozostałym czasie zwiedzał Hiszpanię.

Wyjaśniał, że na początku września 2021 r. został okradziony, stracił m.in. dokumenty i kluczyki do samochodu. Zgłosił to na policję, na podstawie tymczasowych dokumentów wrócił do Polski i po zabraniu zapasowych kluczyków wrócił do Hiszpanii po busa i znajdujący się w nim motocykl. Tam znowu przez kilka dni realizował swoje hobby, ale gdy przygotowywał się do wyjazdu, zaczęły się problemy techniczne z autem. Ostatecznie podjął decyzję, że trzeba busa przewieźć lawetą do Polski i dopiero tam naprawić. Bus przyjechał na lawecie, a oskarżony przyleciał samolotem.