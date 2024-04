Śmierć alpinisty przemysłowego w silosie na otręby zbożowe. Rozpoczął się proces apelacyjny. Będzie postępowanie dowodowe

Skazany został w tej sprawie dyrektor białostockiego oddziału firmy zajmującej się przetwórstwem zbożowym. Na razie nieprawomocnie. Odpowiada za zaniedbania w zakresie bhp, narażenie 34-latka i nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Mężczyzna zginął w betonowym silosie przy ul. Elewatorskiej, po przysypaniu kilkumetrową warstwą otrębów. Apelację od wyroku złożyła obrona. We wtorek (16.04) rozpoczął się proces odwoławczy.

Śmierć w silosie na otręby zbożowe. Obrona chce ponownego procesu lub uniewinnienia

Obrona wnosi o uniewinnienie lub uchylenie wyroku (to 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu, i nawiązki po 10 tys. zł na rzecz obojga rodziców zmarłego 34-latka) i cofnięcie sprawy do ponownego rozpoznania. Uważa, że sąd I instancji oparł wyrok na niekompletnym materiale dowodowym, część świadków składała sprzeczne zeznania, a gdy obrona składała wnioski dowodowe, które miały rozwiać wątpliwości, sąd je oddalał.

Te wnioski mec. Marcin Włodarczyk ponowił na wtorkowej rozprawie apelacyjnej przed Sądem Okręgowym w Białymstoku. To np. dopuszczenie opinii biegłego z zakresu alpinizmu przemysłowego oraz ponowne przesłuchanie - na zasadzie konfrontacji - dwóch par świadków (w tym pracowników zakładu kierowanego przez oskarżonego oraz pracowników wynajętej firmy do usunięcia zatoru w silosie).

Obrońca wytknął, że nie ma dokumentów poświadczających, iż oskarżony został faktycznie zapoznany czy też przeszkolony w zakresie procedury wejścia i wyjścia do tzw. przestrzeni zamkniętej (silosu), a przecież odpowiada w procesie za zaniedbania w zakresie bhp. - Nie można domniemywać kompetencji i wiedzy, kiedy stawiane są zarzuty karne - podkreślał adw. Marcin Włodarczyk.

Mimo sprzeciwu oskarżycieli, sąd uwzględnił wnioski dowodowe obrony

Prokuratura oraz pełnomocnicy rodziny pokrzywdzonego wnosili o oddalenie jego wniosków. Ich zdaniem zmierzają one do przedłużenia postępowania. Sędzia Marzanna Chojnowska częściowo się jednak do nich przychyliła. W efekcie toczyć się będzie postępowanie dowodowe.

Sąd zapowiedział, że zwróci się do pracodawcy oskarżonego o konkretne dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia. Na kolejnej rozprawie 24 maja zamierza też przesłuchać dwóch pracowników białostockiego zakładu. Zobowiązał ponad to obronę do sporządzenia listy pytań, jakie ma do biegłego z zakresu alpinizmu. Dopiero po ich otrzymaniu sędzia zdecyduje, czy takiego eksperta powołać.

Do tragedii doszło 19 czerwca 2020 r., na terenie białostockiego zakładu przy ul. Elewatorskiej należącego do spółki zajmującej się przetwarzaniem zbóż i produkcją paszy. W silosie powstał zator. Do rozbicia zbrylowanych otrębów wynajęto zewnętrzną firmę trudniącą się alpinizmem przemysłowym. Na miejsce przybyło trzech mężczyzn. Jeden spuścił się na linie do zbiornika o wysokości około dziewięciu pięter.

Śmierć w silosie na otręby zbożowe. Ciało 34-latka wydobyto po dwóch dniach

W pewnym momencie przysypała go poruszona zbita masa. Po trwającej niemal dwie doby akcji ratunkowej, strażacy wydobyli ciało 34-latka spod 9-metrowej warstwy otrębów. Przyczyną śmierci było uduszenie.

Okazało się, że pokrzywdzony nie był wpięty do liny asekuracyjnej, a główna lina nie była naprężona. Mężczyzna zszedł też poniżej nawisu otrębów, co narażało go na przysypanie.

Warto przeczytać:

Sąd I instancji zwrócił na to uwagę w wyroku. Mimo to uznał, że główną przyczyną wypadku były zaniedbania po stronie oskarżonego dyrektora zakładu w zakresie nadzoru nad pracami, ale też zachowania procedur i zabezpieczeń, w tym brak oświetlenia, brak pomostu, na którym poszkodowany mógłby stanąć, włączone urządzenie odbiorcze (tzw. ślimak na dole silosu, który mógł wywołać "lawinę" otrębów). Dlatego go skazał. Nieprawomocne orzeczenie zapadło w kwietniu zeszłego roku.

