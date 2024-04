Aktywna majówka 2024. BOSiR zaprasza na plażę, stadion, tor i pływalnie miejskie

Majówka na Dojlidach

1 maja Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” otwiera nową atrakcję - Park Linowy Lemur. W weekend otwarcia - od 1 do 5 maja - będzie czynny w godz. 11:00-18:00. Szczegóły na stronie: Park linowy na Dojlidach otwiera się w majówkę oraz na stronie organizatora: Lemur Park.

Zalew dojlidzki można opływać deskami sup i windsurfingowymi, kajakami, rowerami wodnymi, łodziami, żaglówkami oraz nowymi rowerkami wodnymi w kształcie samochodów. Na miejscu do wypożyczenia są też tradycyjne rowery, kijki nordic walking. Wypożyczalnia jest czynna codziennie w godzinach 9:00-18:00, a sprzęt sportowy i pływający jest wypożyczany najpóźniej do godziny 17:00.

Przez całą majówkę na relaks zaprasza Sauna Dojlidy. Czynna jest od środy do niedzieli w godz. 17:00-21:30. W innych terminach możliwe są rezerwacje.