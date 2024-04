Plaża Dojlidy zaprasza na weekend majowy. Wypożyczalnia sprzętu wodnego, park linowy, a może sauna z widokiem na wodę i las

Do wypożyczenia są również deski SUP, kajaki, dwu- i czteroosobowe rowerki wodne, łodzie wiosłowe, łodzie canoe oraz łodzie żaglowe klasy Omega.

Harmonogram seansów 25 kwietnia:

Harmonogram seansów 9 maja:

W lasku znajduje się siłownia dla dorosłych, wyposażona w urządzenia do ćwiczeń różnych grup mięśni, takich jak ramion, pleców, brzucha i nóg. Od kilku sezonów działa także siłownia pod chmurką dla dzieci, z sześcioma urządzeniami, które cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogą również korzystać z piaszczystej plaży oraz licznych placów zabaw, takich jak huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownice, ścianka wspinaczkowa i linarium obrotowe. Na plaży dostępne są boiska do piłki nożnej i siatkówki.

Teren wokół stawów dojlidzkich to doskonałe miejsce dla amatorów wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Wypożyczalnia oferuje również rowery górskie i szosowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z możliwością przewozu dzieci w specjalnych fotelikach. Dla bezpieczeństwa klientów udostępniamy również kaski ochronne. Na miejscu można także wypożyczyć kijki do nordic walking .

Ośrodek przy ul. Plażowej oferuje również miejsca postojowe dla kamperów, przyczep kempingowych oraz możliwość rozbicia namiotów. Każde z miejsc posiada dostęp do energii elektrycznej, co pozwala na komfortowe korzystanie z urządzeń elektrycznych w kamperze czy przyczepie. Ośrodek zapewnia również bezpłatne toalety i prysznice, z dostępem również dla osób niepełnosprawnych, co zapewnia wygodne warunki pobytu na miejscu.

Dojlidy to także doskonałe miejsce na organizację rodzinnego grilla czy ogniska dla znajomych. Ośrodek posiada specjalnie przygotowane miejsca z odpowiednim wyposażeniem. Wynajęcie miejsca ogniskowego z przygotowaniem ogniska kosztuje 100 zł za 3 godziny, natomiast wynajęcie miejsca grillowego to koszt 30 zł za godzinę. Od tego sezonu możliwe jest także wynajęcie miejsca na własny grill w cenie 15 zł za godzinę.

Tradycją sportowego sezonu na Plaży Miejskiej są już od wielu lat Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej plażowej. Imprezę planujemy na 29-30 czerwca, a zawody organizowane są we współpracy z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej. To nie jedyny akcent Beach Soccerowy. 13 lipca planowany jest bowiem również turniej „Okręgówka” CUP.

Wakacje rozpoczną się od wyjątkowego wydarzenia skierowanego do najmłodszych. 6 lipca Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Fundacją Białystok Biega organizuje na Dojlidach Hero Run Kids. To bieg z przeszkodami, a wśród nich specjalnie usypane górki, małe ścianki, przeszkody do przeskoczenia, do pokonania dołem, bieg przez wodę. W poprzednim roku w tej imprezie wzięło udział ponad 1400 dzieci.

18 sierpnia OSW „Dojlidy” i ulice wokół niego, po raz kolejny staną się areną zmagań cyklu Elemental Tri Series. To triathlonowa impreza dla amatorów i wyczynowców, na których czekają niemałe wyzwania związane z pływaniem, jazdą na rowerze i bieganiem. W ramach wydarzenia odbędą się m.in. mistrzostwa Polski w triathlonie, paratriathlonie, aquabike oraz Puchar Polski. W programie są także zawody biegowe i pływackie dla dzieci.