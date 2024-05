Prasówka 21.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Na UMB obradowali naukowcy z Polski i zagranicy”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Na UMB obradowali naukowcy z Polski i zagranicy W dniach 16-18 maja 2024 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku był gospodarzem XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. To najważniejsze w Polsce wydarzenie gromadzące raz na trzy lata specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób o podłożu immunologicznym z zakresu onkologii, alergologii, chorób zakaźnych, chorób płuc, kardiologii, nefrologii i innych dziedzin medycyny.

📢 Tragiczny wypadek na ulicy Niemeńskiej w Białymstoku. Zginął mężczyzna wysiadający z autobusu Śmiertelny wypadek na pętli autobusowej w Białymstoku. Na ulicy Niemeńskiej zginął człowieka, który wysiadał z autobusu. Policja wyjaśnia przyczyny tego wypadku.

📢 O smaku i ze smakiem! VIII Festiwal Literacki Autorzy i książki organizowany przez Książnicę Podlaską już za nami. Zobacz zdjęcia z imprezy Setki fanów Miśka Koterskiego, nie mniej zwolenników Joanny Brodzik czy pozostałych gości Festiwalu Literackiego Autorzy i książki, który odbywał się już po raz ósmy w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a rozmowy o smaku i ze smakiem na długo zostaną w pamięci uczestników.

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piknik Rodzinny PB przyciągnął tłumy. Nie brakowało atrakcji muzycznych i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia Gigantyczne dmuchane miasteczko, animacje dla dzieci, wielka scena z koncertami gwiazd, konkursy z nagrodami, rozbudowana strefa gastro! W niedzielę, 19 maja, odbył się na kampusie Politechniki Białostockiej Piknik Rodzinny skierowany do społeczności akademickiej uczelni w ramach jej 75-lecia. W wydarzeniu wzięło udział około 1500 pracowników z rodzinami, doktorantów i studentów.

📢 Mirosław Reczko przestaje kierować szpitalem w Bielsku Podlaskim Mirosław Reczko dyrektorem szpitala został w 2021 roku, zastąpił na tym stanowisku Bożenę Grotowicz. Teraz zrezygnował ze stanowiska. Jego obowiązki przejmie na razie dotychczasowy zastępca Arsalan Azzaddin. 📢 Wakacje z wojskiem 2024. Armia zaprasza na wspólne wakacje i dużo płaci Wojsko Polskie kusi młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy ochotnik otrzyma 6 tys. zł. 📢 Babciowe w tym roku. Kto będzie dostawał 1 500 zł miesięcznie, a kto sporo mniej? Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy mają małe dzieci. 15 maja, przegłosowaniu poprawek senackich, Sejm przyjął ustawę aktywny rodzic, czyli tzw. babciowe – poinformował (20.05) podczas konferencji w Białymstoku szef podlaskiej KO poseł Krzysztof Truskolaski.

📢 Wasilków. Burmistrz już z wyższym wynagrodzeniem, a radni z wyższymi dietami Na sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie radni podnieśli diety aż o 30 proc., a wynagrodzenie burmistrza do maksymalnego. Dodam, że aż dziewięcioro radnych to nowo wybrani, którzy jeszcze na nic nie zapracowali, żeby sobie wynagrodzenie podnosić – napisała do redakcji czytelniczka (dane do wiadomości redakcji). 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób.

📢 Horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot 21 maja 2024 Horoskop pomoże wygrać w Lotto i Eurojackpot?! Sprawdź! 21.05.2024 Horoskop dla grających w Lotto losowanie 21.05.2024 horoskop dla grających w Eurojackpot. Kto ma szansę na wygranie kumulacji w piątkowym losowaniu? Szczęśliwe numery? Te znaki zodiaku mają szczęście w grach liczbowych!

📢 Morawiecki porównuje Andruszkiewicza do Dmowskiego. Też ma obowiązki polskie Sprawdzonym w boju narodowcem i patriotą nazwał kandydującego do Parlamentu Europejskiego Adama Andruszkiewicza jeden z liderów PiS - Mateusz Morawiecki. W poniedziałek Morawiecki odwiedził Podlasie.

📢 Drogowcy pracują na ulicach i drogach. Tak roboty drogowe widzą internauci. Zobacz najlepsze memy Drogowcy znowu w akcji. W Białymstoku trwają prace remontowe ulic w wielu punktach miasta, jak też ich przebudowa. Na drogach w regionie również trwają roboty drogowe; łatane są dziury, kładziona jest nowa nawierzchnia. A to wiąże się z utrudnieniami dla kierowców teraz, ale w przyszłości jazda taką drogą ma być lepsza. Roboty drogowe i praca drogowców to oczywiście okazja do żartów internautów. Zobaczcie najlepsze memy. 📢 IV liga. Ruch zatrzymany, Wigry na autostradzie do awansu. MOSP Białystok przegrał w Wasilkowie (zdjęcia) To spotkanie mogło wstrząsnąć szczytem tabeli IV ligi, ale do tego nie doszło. Liderujące Wigry Suwałki wygrały na wyjeździe 2:0 z trzecim w tabeli Ruchem Wysokie Mazowieckie i są na najlepszej drodze do awansu. Komplet punktów zgarnął także KS Wasilków, pokonując u siebie także 2:0 MOSP Białystok.

📢 Remonty na ulicach w Białymstoku. Utrudnienia w ruchu Uwaga kierowcy, dziś 20.05 zaplanowano prace remontowe nawierzchni kilku ulic w Białymstoku, dlatego wystąpią utrudnienia w ruchu aż do wieczora.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Najnowszy spektakl Białostockiego Teatru Lalek daje do myślenia. Zobacz kto przyszedł na premierę "GPS" Historia białostockich Żydów podana w sposób innowacyjny i ciekawy. Prawdziwe historie przeplatają się tu z fantazją twórców. Te składowe tworzą spektakl, o którym warto dyskutować. W niedzielne popołudnie odbyła się premiera "GPS" w reżyserii Marii Żynel. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych w białostockim, kulturalnym świecie, osób.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 20.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Samotność długodystansowca, czyli wszyscy ludzie prezydenta. Dziś przy Tadeusz Truskolaskim nie ma już nikogo z pierwszego rozdania Czternastu zastępców, trzy rzeczniczki prasowe, dwóch sekretarzy i nadal ta sama skarbnik, która była nią jeszcze na długo przed złożeniem przez Tadeusza Truskolaskiego pierwszego ślubowania. Przez ponad 17 lat prezydentury rotacja w najbliższym gronie współpracowników prezydenta Białegostoku zbiegała się z nowymi kadencjami, sprawami losowymi, wyborami parlamentarnymi, a nawet słynnym dekalogiem prezydenta. Odejście w czwartek z urzędu Przemysłowa Tuchlińskiego było zarazem zamknięciem symbolicznej epoki. Był ostatnim z grona tych, którzy razem z Tadeuszem Truskolaskim w magistracie budzili Białystok od początku 2007 roku.

📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Przyznano Medale św. Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu patrona rolników. Zobacz kogo wyróżniono Główne uroczystości poświęcone św. Izydorowi Oraczowi miały miejsce w niedzielę 19. maja w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku. W ich trakcie uhonorowani zostali laureaci XX Edycji Medalu Świętego Izydora Oracza za szczególne Zasługi w Rolnictwie i Osoby zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników. Zobacz, kto otrzymał wyróżnienie. 📢 Niedzielna giełda samochodowa przy Andersa przyciągnęła wielu kupujących i sprzedawców. Zobacz, jakie auta można było kupić Ople, Audi, BMW czy Skody to tylko przykładowe samochody jakie można było znaleźć na niedzielnej giełdzie samochodowej przy Andersa. Słoneczna niedziela 19 maja przyciągnęła zarówno dużą liczbę osób zainteresowanych kupnem samochodu jak i sprzedażą. Zobacz, jakie samochody można było kupić.

📢 Archidiecezja Białostocka zyskała nowych lektorów i ceremoniarzy. Osoby świeckie będą pomagać w liturgii W sobotę 18 maja, w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ponad 60 nowych lektorów i 32 ceremoniarzy Liturgicznej Służby Ołtarza otrzymało błogosławieństwo do pełnienia służby lektora i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.

📢 Zmiana organizacji ruchu na Raginisa w Białymstoku. W miejscu skrzyżowania powstanie tymczasowe rondo Od poniedziałku (20 maja 2024 r.) po godz. 9 na skrzyżowaniu ulic: Władysława Raginisa – Kazimierza Wielkiego – Bolesława Krzywoustego planowane jest wdrożenie tymczasowego ronda. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Politechnika Białostocka zdobyła patent na wózek inwalidzki napędzany jednostronnie Mgr inż. Paulina Bajno zdobyła dla Politechniki Białostockiej swoją pracą inżynierską patent na wózek inwalidzki napędzany jednostronnie. Nad projektem czuwał dr inż. Piotr Prochor z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. 📢 Noc Muzeów w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku. Przy Węglowej pojawili się miłośnicy wiekowych pojazdów Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku włączyło się w tegoroczną Noc Muzeów. Zobacz, co działo się przy Węglowej.

📢 Po meczu Piast - Jagiellonia (1:1). Jesus Imaz strzelił chyba najważniejszego gola w karierze Piast Gliwice pokazał w meczu z Jagiellonią, że jego ostatnie wyniki w PKO Ekstraklasie nie są dziełem przypadku i jest w końcówce sezonu zespołem niezwykle groźnym. Tym bardziej doceniać trzeba fakt, że białostoczanie wywalczyli remis 1:1. Ten wynik sprawia, że Żółto-Czerwoni na zakończenie kampanii nie muszą oglądać się na nikogo. Jeśli wygrają u siebie z Wartą Poznań, to zostaną po raz pierwszy w historii mistrzem Polski.

📢 Noc Muzeów w Muzeum Wojska w Białymstoku. Instytucja przygotowała mnóstwo atrakcji na dla fanów militariów Muzeum Wojska w Białymstoku włączyło się w tegoroczną Noc Muzeów. Zobacz, co działo się w siedzibie głównej przy ul. Kilińskiego i w Parku Militarnym.

📢 Trenerzy po meczu Piast - Jagiellonia (1:1). Adrian Siemieniec: Jesteśmy zadowoleni z punktu Po zakończonym remisem 1:1 meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok szkoleniowcy obu ekip - Aleksandar Vuković i Adrian Siemieniec doceniali w swoich wypowiedziach klasę przeciwnika oraz podkreślali fakt, że potyczka zakończyła się sprawiedliwym wynikiem. Szkoleniowiec Jagi nawiązywał już też do zamykającego sezon spotkania Żółto-Czerwonych z Watrą Poznań. 📢 Noc Muzeów w Pałacu Branickich. Białostoczanie mieli okazję zwiedzić piwnice barokowej budowli W ramach sobotniej Nocy Muzeów atrakcje przygotował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wśród nich znalazło się m.in. zwiedzanie piwnic Pałacu Branickich i zobaczenie XVIII-wiecznego zegara na bramie pałacowej. 📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Komendę Wojewódzką Policji odwiedziły tłumy! Pierwszy raz w historii funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku włączyli się w "Noc Muzeów". W sobotę, 18 maja, od godz. 18, tylko w tę jedną noc w roku można było zwiedzić budynek przy ul. Sienkiewicza 65. W programie był m.in. koncert policyjnego chóru w sali zegarowej, podróż po kartach historii policji, pokazy umiejętności funkcjonariuszy, również tych czworonożnych. Nie zabrakło również prezentacji policyjnego sprzętu, miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych, czy stoisk profilaktycznych.

📢 Rodzinny Piknik Naukowy w Białymstoku. Na uczestników czekało ponad 70 różnych atrakcji W ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku odbył się Rodzinny Piknik Naukowy. Stadion Miejski odwiedzili prawdziwi pasjonaci nauki.

📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Były odwiedziny u żubrów, spacery z przewodnikiem i koncerty W Kopnej Górze Podlasianie i turyści brali udział w Pikniku z Żubrami. Była to okazja do poznania pracy leśnika i odwiedzenia mieszkańców Zagrody Pokazowej Żubrów. 📢 W Białymstoku upamiętniono 80. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Władze miasta i regionu oddały hołd bohaterom Przed Pomnikiem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę pod Monte Cassino. W tym roku mija 80 lat od historycznego zwycięstwa.

📢 Juwenalia w Białymstoku dobiegły końca. Sprawdź, jak wyglądał drugi dzień studenckiego święta Zakończyły się tegoroczne Juwenalia. Drugiego dnia studenckiej imprezy, na Kampusie Politechniki Białostockiej na studentów czekała masa atrakcji. 📢 Kibice Jagiellonii Białystok na meczu z Piastem Gliwice (1:1). Tak dopingowali Żółto-Czerwonych z racami! Wsparcia Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice z pewnością pomogło w doprowadzeniu do wyrównania. Jagiellończycy walczyli o pierwszy tytuł mistrza Polski. W sobotę w Gliwicach pojawiły się rekordowe tłumy kibiców z Białegostoku. 📢 Jagiellonia Białystok uratowała mecz z Piastem Gliwice! Jesus Imaz bohaterem. Został już ostatni krok do mistrzostwa Polski Sceny w PKO Ekstraklasie! Jagiellonia Białystok była o krok od przegrania meczu z Piastem Gliwice i co za tym idzie utraty fotelu lidera na rzecz Śląska Wrocław, kiedy fantastycznego gola strzelił Michael Ameyaw. Tuż przed końcem wynik na 1:1 ustalił jednak Jesus Imaz. Dzięki Hiszpanowi to jego drużyna ma handicap na ostatniej prostej w walce o mistrzostwo Polski.

📢 W niedzielę, 19 maja przyjdź na Piknik z Psem. Będzie można poznać czworonożnych przyjaciół Wolontariat Schroniska dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku zaprasza już w najbliższą niedzielę, 19 maja na Piknik z Psem, który odbędzie się w parku przy Pałacu Branickich. Warto przyjść, poznać psiaki i porozmawiać z wolontariuszami. To będzie bardzo PSYjacielska niedziela. Nie może Was zabraknąć! 📢 Juwenalia 2024 memy. Jak bawią się studenci, a jak postrzegają ich internauci? Juwenalia 2024 to wyjątkowe wydarzenie, które łączy śmiech, muzykę i niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy po prostu miłośnikiem dobrej zabawy, juwenalia 2024 to impreza, której nie można przegapić. Przyjdź, baw się i twórz niezapomniane wspomnienia! Kreatywni internauci już tworzą memy z okazji juwenaliów! 📢 Białystok w latach 70-tych XX wieku i obecnie. Zobaczcie jak zmieniło się miasto w ciągu pół wieku! Przemiany, jakie zaszły w Białymstoku od lat 70-tych XX wieku, są imponujące. Miasto przeszło od etapu typowego ośrodka PRL-owskiego do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii. Rozwój infrastruktury, zmiany urbanistyczne, wzrost gospodarczy, rozwój edukacji i kultury oraz poprawa jakości życia sprawiły, że Białystok stał się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. Dzięki temu miasto przyciąga coraz więcej mieszkańców i turystów, stając się ważnym punktem na mapie Polski. Zobaczcie zestawienie zdjęć dawnego Białegostoku z dzisiejszym!

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego - maj 2024. Wojsko wyprzedaje sprzęt warsztatowy i ogrodowy prawie za darmo Nowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to doskonała okazja do zakupu wysokiej jakości przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Transparentność procesu, szeroki asortyment oraz możliwość nabycia unikalnych i wytrzymałych produktów to tylko niektóre z powodów, dla których warto zainteresować się tymi przetargami. Niezależnie od tego, czy jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy po prostu poszukujesz dobrych okazji, aukcje AMW mogą okazać się idealnym miejscem na znalezienie interesujących przedmiotów. Tym razem w asortymencie znajdziemy przede wszystkim sprzęt niezbędny w warsztacie samochodowym.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz, co działo się na Kampusie Politechniki Białostockiej pierwszego dnia studenckiej imprezy Za nami pierwszy dzień wielkiego studenckiego święta. Juwenaliowe koncerty i atrakcje przyciągnęły na Kampus Politechniki Białostockiej prawdziwe tłumy.

📢 Miasto chce przebudować kolejny plac w centrum Białegostoku. Na skróty. Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ma przejść gruntowną metamorfozę. Miasto zamawia koncepcję jego przebudowy. Zabytkoznawcy z kolei podnoszą dlaczego to złe rozwiązanie i podpowiadają jakie kroki powinno podjąć miasto projektując tę przestrzeń. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Prezentujemy liderów plebiscytu z miast i powiatów Poznaj osoby, które za sprawą lokalnych społeczności zdobyły dotychczas wiele głosów w plebiscycie Osobowość Roku.

📢 Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jest okazja do żartów. Jak jeżdżą rowerzyści? Zobacz najlepsze memy Dziś (17.05) obchodzony jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Taki dzień to okazja do promowania nie tylko zdrowego stylu życia, ale też pozytywnego wpływu dwukołowego transportu na środowisko. Ale rowerzyści i jazda na rowerze nie zawsze jest postrzegana jako pozytywny styl życia, zwłaszcza przez kierowców. Jak internauci oceniają jazdę rowerzystów? Zobacz najlepsze memy o rowerzystach.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczynają się paradą studentów. Będą utrudnienia na ulicach Białegostoku. Zobacz gdzie Dziś (17.05) rozpoczyna się jedna z największych imprez w regionie - Juwenalia 2024 w Białymstoku. O godz. 15 studenci zaczynają świętować barwną paradą, która przejdzie ulicami miasta. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia. Zobaczcie gdzie. 📢 Miasto wymówiło działkowcom dzierżawę gruntu przy Przędzalnianej. Chce go sprzedać. Plan miejscowy dopuszcza tu blok Miasto pozbywa się ogródku działkowego z terenu przy Przędzalnianej. Bo wystawi działkę na sprzedaż. W planie miejscowym przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne. Tyle że nie jest działką budowlana, bo nie ma dostępu do drogi publicznej. Dlatego ma być zbyta w celu poprawienia warunków sąsiednich gruntów. Dzierżawcy nie rozumieją dlaczego, maja opuścić teren przed swoimi domami, o który dbali od dekad.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 17 do 25 maja. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 15 a 22 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne.

📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Pełna muzyki zabawa na Juwenaliach, wizyta na pikniku, a może noc spędzona w muzeum? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach. 📢 Najnowsze licytacje samochodów z urzędów skarbowych. Fiskus obniżył ceny o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj 2024. Chętni do zakupu tanich używanych aut powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę! 📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je!

📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie. 📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem

📢 Wybory Europarlamentarne. Lewica stawia na ludzi młodych O kształceniu i równych szansach w Unii Europejskiej mówili kandydaci Lewicy do Parlamentu Europejskiego. W Białymstoku wspierał ich Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 📢 Śmiertelny wypadek na stacji kolejowej w Białymstoku Tragedia na stacji kolejowej w Białymstoku. Mężczyzna wpadł pod pociąg. Okoliczności wypadku zbada komisja kolejowa i policja

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia!

📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie).

📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo.

📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego.

📢 Nowi policjanci złożyli ślubowanie w Białymstoku. Podlaski garnizon wzbogaci się o blisko 30 funkcjonariuszy Z powodzeniem przeszli proces rekrutacji. Teraz czeka ich wyjazd i półroczne szkolenie w akademii. 29 nowo przyjętych podlaskich policjantów złożyło w środę (8.05) uroczyste ślubowanie. W tym ważnym momencie na placu Komendy Wojewódzkiej Policji towarzyszyli im bliscy. Szef garnizonu insp. Kamil Borkowski gratulował "rekrutom", a około 40 doświadczonym policjantom wręczył Odznaki „Zasłużony Policjant”.

📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach. 📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Kultowe Ursusy, Lubliny i Honkery do kupienia od wojska. AMW sprzedaje tanio pojazdy i sprzęt ogrodniczy. Zobacz nowe przetargi Przed nami kolejne przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Ceny są bardziej niż zachęcające. Tym razem można kupić m. in. słynne maszyny z dawnych lat: Ursusy i Lubliny. Do wzięcia jest również cała gama urządzeń do pielęgnacji i utrzymania ogrodu. Zobaczcie sami, co ciekawego tym razem ma do sprzedania wojsko.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Tak uczniowie VI LO w Białymstoku bawili się na swojej studniówce w Dworku Czarneckiego. Było po królewsku W sobotni wieczór (3.02) uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku świętowali studniówkę. Bal odbył się w Dworku Czarneckiego. Tradycyjnie rozpoczął się od wspólnego odtańczenia poloneza. Potem był elegancki walc. Tradycyjnie pojawili się też król Zygmunt August z żoną Barbarą Radziwiłłówną.

📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 Studniówka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Maturzyści bawili się w Camelocie Wielki bal maturalny mają już za sobą uczniowie VIII Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Maturzyści w sobotnią noc (14.01) bawili się w Camelocie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

📢 TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku. Gdzie zjesz dobrze i nie będziesz trzymał się za portfel? Przygotowaliśmy ranking restauracji w Białymstoku w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Zestawienie powstało na podstawie opinii klientów portalu Trip Advisor. 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne.

