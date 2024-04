Znęcanie się nad zwierzętami. Białostoczanka skazana na więzienie za wyrzucenie psa z balkonu walczy o łagodniejszy wyrok

Znęcanie się nad zwierzętami. Oskarżona: to był nieszczęśliwy wypadek

- "Zdarzenia z tamtego dnia nie pamiętam, ale jestem pewna, że nie zrobiłam tego celowo. Musiałam się zachwiać albo potknąć. Nigdy nie zrobiłabym krzywdy żadnemu zwierzęciu. Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało" - odczytała treść skargi oskarżonej sędzia Dorota Niewińska.

Znęcanie się nad zwierzętami. Oskarżyciele wnoszą o utrzymanie wyroku

Znęcanie się nad zwierzętami. Pies przestał walczyć o życie

Do zdarzenia doszło 23 lutego 2023 r., około godz. 18, w ścisłym centrum Białegostoku. Świadkowie zeznali, że widzieli, jak osoba stojąca na balkonie mieszkania na drugim piętrze, upuściła "coś" na chodnik. Na dole okazało się, że to pies. Świadkowie wezwali służby i zajęli się zwierzęciem, które nie było w stanie się poruszać.

To był 14-letni foksterier należący do konkubenta oskarżonej, z którym kobieta pokłóciła się poprzedniego dnia. Do lecznicy pies trafił w stanie zagrażającym życiu. Okazało się, że prócz krwiaka na brzuchu po upadku, był skrajnie zaniedbany i chory. Miał niewydolność nerek, anemię. Wdrożono leczenie, ale po uznaniu, że to tylko przedłuża cierpienie czworonoga, uśpiono go.