Naruszenie danych osobowych w Białymstoku. Z miejskiego serwera mogły wyciec dane właścicieli nieruchomości

- Sytuacja i skala tego naruszenia jest bardzo poważna. Może dotyczyć każdego właściciela nieruchomości w Białymstoku. Najważniejszy jest czas. Jak najwięcej osób musi się dowiedzieć o tym, co się wydarzyło, żeby natychmiast podjąć działania dotyczące ochrony numeru PESEL i zniwelować negatywne skutki tego zdarzenia. BIP to nie jest wystarczające źródło informacji. Ja o tym incydencie dowiedziałem się zupełnie przez przypadek - mówi Karol Halicki, aktywista miejski, białostocki przedsiębiorca i były kandydat PiS do rady miasta na piątkowej (26.04) konferencji prasowej.