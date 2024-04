Znęcanie się nad psami. Właścicielki hodowli skazane przez sąd. Obrońcy zwierząt: "to był chów klatkowy"

Znęcanie się nad psami. Właścicielki hodowli skazane

- Zamiar krzywdzenia zwierzęcia nie musi wystąpić. Wystarczy, że sprawca toleruje taki stan, w którym zwierzę jest narażone na cierpienie, ponieważ utrzymywane jest w niewłaściwych warunkach bytowych, bez odpowiedniego pokarmu bez wody i powoduje to ból i cierpienie. I zdaniem sądu tak właśnie było - uzasadniała wyrok sędzia Ewa Dakowicz.

Jak ustaliła prokuratura, zwierzęta były przetrzymywane w klatkach i ciasnych transporterach ustawionych piętrowo w drewnianym domku na wsi o powierzchni 35 mkw, bez dostępu do wody, w pomieszczeniach pełnych odchodów. Część miała przerośnięte pazury, grube zbliznowacenia i rany na pyszczkach, problemy układu pokarmowego, zanik mięśni i otyłość z powodu braku ruchu.

Znęcanie się nad psami. Oskarżona: "wiodły szczęśliwe życie"

Oskarżona (wyjaśnienia złożyła tylko matka; młodsza z kobiet nie uczestniczyła w procesie) twierdziła, że w dniu interwencji warunki "nie były idealne", ale to było wczesnym rankiem, przed rutynowym sprzątaniem. Był to jedynie stan przejściowy, bo dom przechodził remont, a psy były zamykane tylko na noc, dla ich bezpieczeństwa. Właścicielki mieszkały w Białymstoku i dojeżdżały do hodowli.