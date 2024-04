Oszustwo nigeryjskie. Białostoczanka uwierzyła w miłość lekarza na misji w Sudanie. Straciła 200 tys. zł

Oszustwo nigeryjskie. Myślała, że ratuje ukochanego z opresji

- Pisał kobiecie, że aktualnie przebywa na misji w Sudanie. Mimo, iż białostoczanka nigdy nie widziała mężczyzny, ani też nie rozmawiała z nim przez telefon, ich relacja nabrała poważnego charakteru - poinformowała w środę (24.04) mł. asp. Malwina Trochimczuk z białostockiej komendy policji. - Zaproponował kobiecie by została jego żoną. Obiecywał również przyjechać do Polski i spędzić z nią resztę życia. Pewnego dnia napisał kobiecie, że sytuacja w Sudanie jest niebezpieczna. Aby uniknąć zagrożenia chciał wyjechać na urlop i opuścić Sudan.

Warunkiem dostania urlopu było znalezienie osoby, która "poświadczy" za mężczyznę i wpłaci określoną kwotę do ONZ. Według oszusta dopiero to pozwoli wdrożyć procedurę urlopową. Wierząc w to, kobieta wpłaciła pieniądze.