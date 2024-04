Zabójstwo w Białymstoku. Oskarżony o zbrodnię z 1992 r. prawomocnie skazany. Sąd nie miał wątpliwości

Zabójstwo w Białymstoku. Zatrzymany po 30 latach nie przyznaje się do winy

W chwili zdarzenia na os. Piaski, a więc w maju 1992 r., oskarżony miał zaledwie 20 lat. Dziś ma 52. Nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Potwierdził, że był na posesji w pobliżu znalezienia zwłok, i w towarzystwie innych osób pił alkohol z ofiarą. Twierdził jednak, że to on został zaatakowany, broniąc się ugodził 40-latka w brzuch przypadkowo, bo właśnie bawił się nożem.

