Śmiertelny wypadek w przepompowni ścieków koło Łap. Trzy osoby zginęły. Trzy oskarżone. Ruszył proces

Wypadek w przepompowni ścieków. Prokuratura zarzuca przełożonym zaniedbania

Chodzi m. in. o to, że właz przepompowni nie był zabezpieczony pomostem obsługowym, pracownicy nie mieli środków ochrony dróg oddechowych, masek, kasków, szelek i linek asekuracyjnych zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, a także przenośnych detektorów gazów niebezpiecznych oraz tlenu. Do tego podwładni mieli nie zostać zapoznani z ryzykiem zawodowym i instrukcją obsługi przepompowni, a jeden z nich został dopuszczony do pracy będąc pod wpływem alkoholu.

Do wypadku doszło 25 sierpnia 2022 r. podczas prac remontowo-naprawczych w przepompowni ścieków w Gąsówce Starej (gm. Łapy). Polegały na wykonaniu tzw. bypassu, czyli obejścia głównego systemu odprowadzania nieczystości, aby potem można było wymienić uszkodzony zawór. Pracownik ZWiK pochylając się nad włazem spadł do przepompowni, a dwaj pozostali weszli do środka, aby go ratować. Jeden - jak się potem okazało - miał 0,8 promila w organizmie.