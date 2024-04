Pracownik mleczarni ukarany mandatem, ale większe wydatki czekają firmę

Podczas kontroli inspektorzy WIOŚ ustalili, że dotychczas nie dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego, a także nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Do zaniechań w tym względzie doszło jeszcze przed przejęciem bielskiej mleczarni przez spółkę Laktopol–B.

- Na razie jest to postępowanie administracyjne prowadzone w pierwszej instancji. Trzeba jednak pamiętać, że jako Laktopol-B sp. z o.o. przejęliśmy Spółdzielnię Mleczarską Bielmlek przed rokiem, nazwijmy to, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Oczyszczalnia w bielskiej mleczarni spełniała parametry ustalone jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, więc trudno było wszystko od razu zmienić. Teraz będziemy myśleli, tak dostosować spust ścieków z naszego zakładu do obecnie obowiązujących norm środowiskowych – zapewnił Krzysztof Pająk, ale jednocześnie nie wykluczył, że spółka będzie chciała podjąć rozmowy z miastem, by odseparować ścieki z dwóch bloków (które obsługuje oczyszczalnia Laktopolu-B - red.).