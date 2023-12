Ukraiński kierowca ciężarówki jeździł ponad normę

W trakcie podjętych czynności inspektorzy sprawdzili m.in. czas pracy kierowcy z ostatnich 29 dni. Kontrola zapisów z karty do tachografu wykazała aż 32 naruszenia obowiązujących norm w krótkim okresie. Kierowca 17-krotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy, 4-krotnie przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu oraz 11-krotnie skrócił wymagany skrócony okres odpoczynku dziennego. Oprócz tego ukraiński przewoźnik nie sczytywał danych z karty kierowcy oraz z tachografu w wymaganym przepisami terminie.

W środę (13 grudnia), na krajowej „dziewiętnastce” między Siemiatyczami i Bielskiem Podlaskim, patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą-chłodnią. Zestaw należący do ukraińskiej firmy przewoził prawie 21,5 tony ziaren rzepaku z Ukrainy na Łotwę.

Zawodowy kierowca, który bierze odpowiedzialność za realizowane przewozy, musi być świadomy ryzyka, z jakim wiąże się prowadzenie pojazdu niezgodnie z normami czasu pracy. Nie jest to tylko przejaw nieuczciwej konkurencji na rynku transportowym. Zmęczony kierowca stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i siebie samego. Praca niezgodnie z przepisami, ponad normy, zmęczenie powodują u kierowcy spowolnienie czasu reakcji i upośledzają jego zdolność do prowadzenia pojazdu. Dlatego kwestie dotyczące przestrzegania norm czasu pracy przez kierowców zawodowych i wykluczenie z ruchu przemęczonych kierowców, są w szczególnym zainteresowaniu inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Jest to bowiem jeden z głównych elementów kontroli prowadzonych w przewozach drogowych.